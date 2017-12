Gheorghe Ștefan a cerut judecătorilor înjumătățirea pedepsei

Gheorghe Ștefan a cerut magistraților Tribunalului București înjumătățirea pedepsei primită în dosarul Microsoft și aprobarea acordului de recunoaștere a vinovăției, prin care ar urma să primească trei ani de închisoare într-un dosar în care Vasile Blaga este acuzat de trafic de influență. Gheorghe Ștefan a fost adus din penitenciar în fața magistraților Tribunalului București, vineri, unde a cerut aprobarea acordului de recunoaștere a vinovăției în dosarul în care fostul co-președinte PNL, Vasile Blaga, este acuzat de trafic de influență. Gheorghe Ștefan a încheiat un acord cu procurorii DNA prin care urmează să primească trei ani de închisoare, în schimbul unui denunț.

Totodată, Gheorghe Ștefan le-a cerut judecătorilor înjumătățirea pedepsei de șase ani de închisoare pe care o execută în urma condamnării din dosarul Microsoft, argumentând că a făcut un denunț în urma căruia "o altă persoană a fost trimisă în judecată." "Eu sunt în cauză și suport consecințele. Nu contest deciziile judecătorilor și ceea ce am primit eu. Dacă considerăm că acel articol 19 este aplicabil numai în cazul urmăririi penale, spune că unui condamnat poate să i se reducă la jumătate pedeapsa, eu spun că e logică. Eu am dat un denunț și niște declarații în care o altă persoană a fost trimisă în judecată și aș putea să îmi retrag declarația. Nu e normal ca unul care face denunț să nu primească nimic. Să analizați logic că eu am primit cea mai mare pedepasă. Dorin Cocoș si Niro (Dumitru Nicolae) au primit doi ani pentru că li s-a redus, pentru că s-a aplicat articolul 19 și treime recunoaștere și deși am făcut și eu același lucru, vreau și eu o egalitate de șanse la pedeapsă, dar e opinia mea personală", a declarat Gheorghe Ștefan în sala de judecată.

Judecătorii au amânat pronunțarea pentru data de 13 ianuarie 2017. "În perioada 2009 – 2012, inculpatul Ştefan Gheorghe, în calitate de vicepreşedinte al partidului aflat la guvernare, în scopul obţinerii de sume de bani atât pentru sine, cât şi pentru partid, şi-a folosit în mod direct influenţa deţinută în mediul politic şi a determinat persoanele cu putere de decizie de la nivelul ministerelor de resort să numească la conducerea unei companii naţionale din domeniul energiei o anumită persoană.În aceeaşi perioadă, inculpatul Ştefan Gheorghe i-a condiţionat persoanei numite prin influenţa sa, că va fi menţinută în funcţia de conducere la compania naţională din energie dacă vor fi atribuite societăţii reprezentate de un om de afaceri din anturajul său o serie de contracte de achiziţii servicii şi produse IT", arată DNA. Concret, prin încheierea de contracte de către respectiva companie naţională – prin licitaţii trucate – cu firma omului de afaceri, acesta din urmă a transferat din contractele respective o anumită sumă de bani la partid, reprezentând un procentaj prestabilit din valoarea contractelor.

"În paralel, inculpatul Ştefan Gheorghe i-a promis omului de afaceri că va interveni la directorul companiei, astfel încât firma sa să câştige licitaţiile publice organizate, iar în schimb, a pretins şi a primit un procentaj cuprins între 10 şi 25% din valoarea fiecărui contract astfel încheiat, primind pentru sine şi pentru formaţiunea politică din care făcea parte suma totală de aproximativ 10.000.000 lei (circa 2.350.000 euro), din care 700.000 euro au ajuns la Blaga Vasile (trimis în judecată de procurorii anticorupţie la data de 28 noiembrie 2016 – comunicat nr. 1466/VIII/3 din 28 noiembrie 2016), care cunoştea dinainte mecanismul descris anterior şi cu care a fost de acord", potrivit sursei citate.

Fostul primar din Piatra Neamţ Gheorghe Ştefan execută o pedeapsă de 6 ani de închisoare pentru trafic de influenţă, primită în dosarul Microsoft, instanţa hotărând confiscarea a peste 3.000.000 euro.