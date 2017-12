Afaceristul Gheorghe Stelian (foto), zis Stelu, le-a spus magistraţilor că i-a dat aproximativ 10 milioane de euro lui Dorin Cocoş, aşa cum i-a cerut acesta, pentru a interveni la Sergiu Diacomatu de la ANRP, în vederea soluţionării dosarului în care a cerut despăgubiri pentru terenul de 13 hectare, supraevaluat cu 61 milioane de euro. "Ulterior deciziei de restituire, în momentul în care am vândut o parte din acţiunile primite (la Fondul Proprietatea, n.r.), i-am remis lui Dorin Cocoş, în mai multe tranşe, suma de aproximativ 10.000.000 euro, conform înţelegerii avute", le-a spus Stelu procurorilor. Potrivit unor documente obținute de Digi24 Dorin Cocoş i-ar fi promis lui Sergiu Diacomatu că îl va menţine în funcţia pe care o avea, cea de vicepreşedinte la ANRP, iar în schimbul acestui sprijin Diacomatu ar fi trebuit să îl ajute necondiționat pe fostul soț al Elenei Udrea cu soluționarea unor dosare. "În perioada decembrie 2009 - sfârșitul lunii martie 2011 am deținut funcția de vicepreședinte ANRP, răspunzând de fondul financiar. În cursul anului 2009 (...) l-am cunoscut pe Alin Cocoș, și prin intermediul acestuia și pe tatăl său, Dorin Cocoș. Pe parcursul relației cu Dorin Cocoș , prin prisma influenței politice pe care acesta o deținea la nivelul PDL, partid aflat la guvernământ în perioada respectivă, mi-a promis că voi fi menținut în funcție, dar în situația în care va avea nevoie de sprijinul meu în legătură cu activitatea la ANRP, să i-l ofer necondiționat" le-a spus Sergiu Diacomatu anchetatorilor. În declarația acestuia apare și numele lui Ioan Oltean: "Am acceptat propunerea întrucât nu eram membru de partid, iar relațiile cu președintele Crinuța Dumitrean au fost tensionate de la început, eu nefiind de acord cu practicile acesteia în cadrul instituției. De asemenea, știu că președintele Crinuța Dumitrean era sprijinită de către Ioan Oltean, un alt membru important PDL, care la aproape fiecare ședință de birou politic îmi solicita demiterea".