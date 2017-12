Gheorghe Ţintă a cîştigat Marele Premiu al emisiunii „Noroc că ştii”

Primul sezon al emisiunii-concurs de mare succes de la Neptun TV, „Noroc că ştii”, a cărei gazdă a fost, pe parcursul a patru luni, apreciatul om de televiziune Sorin-Lucian Ionescu, a ajuns, sîmbătă seară, la final. Momentul culminat al incitantului show de televiziune - ultima rundă a competiţiei şi aflarea marelui cîştigător al emisiunii – i-a ţinut în tensiune deopotrivă pe cei patru concurenţi, publicul telespectator şi întreaga echipă care a contribuit la materializarea acestui proiect. După o competiţie strînsă, care a adus în lumina reflectoarelor persoane curajoase, care au mizat atît pe cultura generală, cît şi pe… noroc, în finală au ajuns Gheorghe Ţintă (54 ani), Valentin Petcu (45 ani), Florin Leonard (41 ani) şi Octavian Mitroi (28 ani).

Deznodămîntul ultimei runde a fost, desigur, surprinzător, cîştigătorul Marelui Premiu al emisiunii fiind chiar singurul dintre concurenţi care nu se aştepta să se claseze pe primul loc. Astfel, fericitul cîştigător al unui autourism marca Mitsubishi Colt, Gheorghe Ţintă, a reuşit să treacă peste emoţiile celei de-a treia întrebări şi a învins ghinionul despre care spunea că îl urmăreşte la toate concursurile la care a participat pînă în prezent. După emisiune, stăpînindu-şi cu greu emoţiile, fericitul cîştigător a declarat: „Nu vreau să fiu numit fericitul cîştigător, ci doar fericit. Cîştigători sînt şi ceilalţi”. Finalistul este, de acum, noul proprietar al unui excelent autovehicul Mitsubishi Colt 1.5 Intense Safety, oferit de Mitsubishi Motors.

Octavian Mitroi s-a clasat pe locul al doilea şi a spus, la sfîrşitul concursului, că nu este deloc dezamăgit. Acesta a susţinut că este mîndru de participarea sa la una din rarele emisiuni de cultură generală din România. El a cîştigat, pe merit, o excursie în Italia, menţionînd că şi-a dorit, mereu, să ajungă în această ţară pe care o admiră de mult timp. Ceilalţi doi finalişti, Valentin Petcu şi Florin Leonard, vor ajunge şi ei, în această vară, în excursii oferite de Televiziunea Neptun, în frumoasele zone montane ale României. Marele cîştigător a fost felicitat de ceilalţi finalişti, apoi, toţi patru s-au îmbrăţişat şi au făcut poze alături de maşina aflată de acum în proprietatea lui Gheorghe Ţintă.

Emisiunea „Noroc că ştii” a ajuns la finalul primului sezon, însă telespectatorii care au urmărit cu regret ultima rundă de concurs au un motiv de bucurie, pentru că din toamnă, vor avea parte de o nouă serie de emisiuni incendiare, a căror gazdă va fi acelaşi Sorin-Lucian Ionescu, directorul de programe al Neptun TV. Acesta a concluzionat: „Au fost întrebări din absolut toate domeniile, pe care noi am considerat că trebuie să le ştie orice om. De asemenea, punctajele întrebărilor au fost diferite. Pentru la toamnă, încercăm ca aceste întrebări să fie mai precise. Pentru primul sezon, am avut nişte surse contradictorii de documentare şi acest lucru este primul pe care îl vom îndrepta, apoi vom mai lucra la pachetul grafic. Emisiunea va arăta mult mai spectaculos din toamnă. În rest, am avut surpriza plăcută să constatăm că formatul funcţionează, este flexil şi articulat. Mi-a fost teamă ca nu cumva, prin punctaj, prin rundele de întrebări pe care le facem, să nu aflăm cîştigătorii ediţiilor înainte de a se difuza ultima rundă de întrebări. Iată, însă, că maşina se cîştigă la ultimul… zar”.