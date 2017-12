Gheorghe Vişan, găsit incompatibil de către ANI

Preşedintele Federaţiei Române de Volei (FRV), Gheorghe Vişan, a fost găsit incompatibil de către Agenţia Naţională de Integritate (ANI), întrucât deţine şi funcţia de inspector în cadrul Direcţiei Generale Resurse Umane din Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului. Vişan deţine simultan, din 8 februarie 2005, funcţia de inspector în cadrul MECTS, dar şi calitatea de preşedinte al FRV, încălcând, astfel, prevederile din Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei cu modificările şi completările ulterioare. Legea respectivă prevede că funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice. Persoana faţă de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică, cu excepţia celor electorale, pe o perioadă de trei ani. În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcţie sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate, interdicţia de trei ani operează, potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv, a rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti de confirmare a existenţei unei stări de incompatibilitate. Persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a incompatibilităţii, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanţa de contencios administrativ. Vişan a anunţat că va contesta această decizie.

„Nu este treaba mea să apreciez în vreun fel comunicatele Agenţiei Naţionale de Integritate. Ştiu că, uneori, aprecierile acestei agenţii sunt eronate, iar în alte cazuri a avut dreptate. Ştiam că domnul Vişan ocupă acea funcţie în Ministerul Învăţământului, dar noi, ca şi federaţie, în principiu nu aveam de ce să fim deranjaţi. Domnul Vişan va trebui să răspundă la aceste acuzaţii, va trebui să-şi decidă viitorul singur. În lege se spune ceva despre funcţii publice, cu excepţia celor electorale, iar cuvântul electoral poate fi interpretat aici. Doar judecătorii pot hotărî dacă alegerea din partea unor cluburi a unui preşedinte are relevanţă în acest caz. Cert este că, oricum, având cele două funcţii, după opt ore lucrate la minister, nu prea îţi mai rămâne timp să lucrezi şi pentru Federaţia Română de Volei. Probabil că, în şedinţa din ianuarie a Comitetului Director al FRV, vom lua în discuţie şi acest caz. Eu, de vreo nouă luni de zile, am făcut practic un pas înapoi şi am anunţat că persoana mea nu vreau să fie alăturată de cea a domnului Vişan, tocmai pentru că dânsul a acoperit nişte lucruri în cadrul Comisiei de Arbitri, respectiv ce s-a întâmplat în semifinala din campionatul trecut cu Baia Mare. A fost un arbitraj absolut jalnic, cu intervenţia şefului arbitrilor, Radu Farmuş, în scopul de a enerva echipa mea şi a aproba deciziile eronate date de arbitri. Deşi sunt vicepreşedinte al federaţiei, de câte ori am pus întrebări în legătură cu acel arbitraj nu am primit niciun răspuns. Am primit abia acum câteva săptămâni o decizie cum că s-ar fi luat în discuţie problema ridicată de mine şi că nu am dreptate. Asta e, ce să mai zic?”, a declarat Sorin Strutinsky, preşedintele CVM Tomis Constanţa şi vicepreşedinte al FR Volei.

Legat de preşedintele FRV, Strutinsky a ţinut să mai facă o precizare: „Îi reproşez domnului Vişan managementul defectuos al relaţiilor cu Confederaţia Europeană de Volei. Asta pentru că participarea României la Congresul CEV de anul acesta a fost un eşec total, prin nesusţinerea unor candidaţi români la funcţii în cadrul CEV. Într-o scrisoare trimisă de Gheorghe Vişan la CEV, Viorel Manole nu a mai fost propus în cadrul Comisiei Cupelor Europene, iar eu nu am mai fost propus în cadrul Comisiei de Jocuri Sportive, astfel că România a pierdut două locuri în Comisiile CEV”.