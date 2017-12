Gheorghe Zamfir devine Doctor Honoris Causa al Universității „Ovidius“

„Regele naiului” Gheorghe Zamfir va primi titlul de Doctor Honoris Causa al Universității „Ovidius” Constanța (UOC) joi, 13 octombrie, în cadrul unei ceremonii programate să aibă loc în Aula Bibliotecii (Aula B, bd. Mamaia nr. 124), începând cu ora 17.00. Înalta distincție i se acordă „pentru meritele sale deosebite în dezvoltarea și internaționalizarea muzicii românești și ca o recunoaștere firească a valorii și a carierei sale, care îl situează în elita artistică mondială, fiind un model pentru generațiile tinere”, conform UOC.

Printre personalitățile vieții culturale care, în ultimii ani, au primit onorantul titlu academic conferit de Universitatea tomitană, se numără: tenorul Vasile Moldoveanu, istoricul de artă Andrei Pleșu, dramaturgul Matei Vișniec și actorul Radu Beligan.

În ultima vreme, maestrul Gheorghe Zamfir a susținut o serie de concerte la malul mării, aici simțindu-se ca acasă. „Sunt îndrăgostit de mare. Am nevoie să-mi „încarc bateriile” la mare, la soare, an de an, ca să pot rezista toamna şi iarna. Nu-mi place iarna. Frigul mă înfioară, mă îmbolnăveşte, îmi produce multe stări de stres. Mă îngrozesc hainele groase, căciula, mănuşile, fularul. Eu sunt o fire solară, sunt în zodia Berbec cu ascendent în Leu, deci dublu semn de foc. Îmi place enorm de mult soarele”, spunea maestrul în 2013, într-un interviu acordat cotidianului „Telegraf”.

