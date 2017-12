Gheorghe Zamfir şi orchestra Creator Art, succes pe scena de la Bruxelles

Celebrul naist Gheorghe Zamfir şi orchestra Creator Art din Republica Moldova au susţinut, sâmbătă seară, la Conservatorul Regal din Bruxelles, un concert de gală extraordinar, organizat de Centrul Român de Informare la Bruxelles (CRIB), în cinstea Zilei Naţionale a României. Evenimentul s-a înscris în turneul european început pe 21 noiembrie, la Chişinău şi care a continut, duminică, la Théâtre du Gymnase din Paris.

Concertul s-a desfăşurat îmtr-o sală arhiplină, spectatorii fiind în special români şi moldoveni din capitala belgiană, fermecaţi de piesele tradiţionale din folclorul românesc, precum „Căluşul\" şi „Ciocârlia\" sau internaţional. Maestrul Gheorghe Zamfir a interpretat şi piese incluse pe coloanele sonore ale unor filme celebre, ca „Marele Blond cu un pantof negru\" (muzică compusă de Vladimir Cosma), „Once Upon A Time in America\" al lui Sergio Leone şi „Kill Bill\" al lui Quentin Tarantino (melodia „The Lonely Shepherd” a lui James Last).

Alături de maestrul Gheorghe Zamfir s-au aflat talentaţii membri ai orchestrei Creator Art, înfiinţată în 2007, care a susţinut până acum concerte în Republica Moldova, Belgia, Franţa şi Luxemburg.