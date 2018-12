Gheorghe Zamfir și Orchestra Simfonică București, în concert la Constanța

Pe 1 Decembrie, de Ziua Națională a României, cu ocazia aniversării a 100 de ani de la Unirea tuturor românilor, Asociația Philson Young și Ministerul Culturii și Identității Naționale lansează tuturor constănțenilor invitația de a promova marile figuri naționale și valorile culturale românești.

Așadar, sub genericul "HEROES TO REMEMBER", Maestrul Gheorghe Zamfir și Orchestra Simfonică București, sub bagheta dirijorului Nicolae Moldoveanu, vor aduce în prim-plan eroii români ai Primului Război Mondial și ai Marii Uniri de la 1918, folosind ca platformă de exprimare opera marilor compozitori clasici români, precum și muzica tradițională românească, într-un spectacol de neuitat, găzduit sâmbătă, 1 Decembrie 2018, ora 19.00, la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin“ (fostul Cinematograf Republica) din Constanța!

Intrarea la acest excepțional spectacol este liberă!