Gheorghiu a înțeles că la Cultură sunt doar pile, dar 25% din posturi sunt neocupate!

Ceremonia de instalare a ministrului Culturii, Bogdan Gheorghiu, a avut loc joi, la sediul instituţiei în prezenţa viceprim-ministrului Raluca Turcan. ”Prin protocolul organizatoric de la Palatul Victoria, dânsa (Raluca Turcan - n.r.) va răspunde în mod mai aplecat de nişte portofolii şi unul dintre acestea va fi portofoliul de la Cultură”, a explicat ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu prezenţa vicepremierului la conferinţa de presă.

”Legat de aparatul ministerului, să ştiţi că, dacă în altă parte vă plângeţi că sunt aparate supraîncărcate, aici, ţin să vă informez că aici, din 210 posturi aprobate, sunt ocupate doar 160. Nu e cazul la Ministerul Culturii să vorbim despre un aparat supraîncărcat. Aici putem vorbi de eficientizare, dacă e cazul”, a menţionat ministrul care a explicat faptul că ”ieri am vorbit de o deprofesionalizare la nivelul tuturor ministerelor, am vorbit de ceea ce noi am declarat din opoziţie, PNL, de faptul că specialiştii au fost înlocuiţi de pile pentru a se întări aparatul partidului-stat.“ Miercuri, Gheorghiu spunea că "din păcate, nu numai în acest minister, în general am înţeles că specialiştii au fost înlocuiţi de pile, de nepoţi, de tot felul de oameni fideli partidului-stat şi s-a preferat angajarea lor în detrimentul specialiştilor, pentru a se întări aparatul de partid. Şi acest lucru a dus la deprofesionalizarea ministerelor în general, în special la ministerul unde aceasta se evidenţiază mai mult, pentru că oamenii de cultură sunt mai uşor să îi citeşti că nu sunt de cultură". Este declarația ineptă a ministrului Culturii, redată fidel.

Gheorghiu a definit neînţelegerile privind achiziţia Cuminţeniei Pământului, proiectul eșuat al Guvernului Cioloș, drept ”o problemă extrem de complexă pentru că nişte bani au plecat deja de la nişte oameni foarte bine intenţionaţi, proiectul a eşuat, nu a fost dus până la capăt şi cred că este, o problemă mai degrabă de natură juridică cum va fi soluţionată pentru că există acest bocaj şi din punctul meu de vedere, în mod clar, dacă proiectul este eşuat, oamenii trebuie să îşi primească banii înapoi”.

Ministrul a mai spus că a avut discuţii privind imposibilitatea multor muzee importante de a foace achiziţii de lucrări de patrimoniu de ani buni. Gheorghiu a recunoscut că ”nu am venit pregătit cu absolut nicio hârtie, de aceea nu mă pot hazarda să vă ofer cifre, vreau să ofer cu date exacte în momentul în care le voi oferi, mai ales că aceste discuţii despre care aţi făcut dvs. referire abia au demarat şi încă nu le-am aprofundat complet ca să vă pot da un răspuns.”