Gheţurile antarctice, fotografiate de Silviu Gheţie

Fotograful profesionist Silviu Gheţie, aflat într-o expediţie în Antarctica, a reuşit să surprindă şi să fotografieze, la Port Lockroy, un golf natural în Antarctica, doi pinguini ţinându-se de mână, într-un gest aproape romantic. Fotografiile au ilustrat un articol apărut în publicaţia britanică “Daily Mail”. Chiar dacă afară era frig, această fotografie a celor doi pinguini care parcă se ţin de mână poate topi şi cele mai îngheţate inimi, comentează publicaţia britanică. Cei doi pinguini îşi ating aripile privind peisajul polar îngheţat. Capetele lor sunt înclinate uşor unul spre celălalt, iar pinguinii par să simtă acea dramă tăcută pe care dragostea o strecoară în inimi.

Fotograful Silviu Gheţie, în vârstă de 43 de ani, originar din Baia Sprie, Maramureş, fotografiază de obicei oameni, dar nu a putut rezista să nu imortalizeze momentul magic oferit de cei doi pinguini. “Aceasta este prima fotografie cu animale sălbatice pe care o fac, dar se potriveşte perfect, pentru că demonstrează că există anumite trăsături pe care le poţi găsi deopotrivă la oameni şi în natură. Am început să fotografiez pentru că eram uimit de frumuseţea peisajelor. Lumina şi atmosfera erau cu adevărat interesante. Apoi, după ce am făcut câţiva paşi, am văzut aceşti doi pinguini. Am fost mereu de părere că pinguinii seamănă foarte mult cu oamenii, iar imaginea era foarte interesantă pentru că părea că se ţin într-adevăr de mâini. Păreau a fi doi îndrăgostiţi, mână în mână, înmărmuriţi de frumuseţea peisajului”, a povestit Silviu Gheţie. “Erau mai departe de restul pinguinilor, aşa că mi-a fost uşor să cred că împărtăşeau un moment romantic în doi. Au stat acolo timp de aproximativ două minute, apoi au fost întrerupţi de un alt pinguin. Toţi trei au pornit împreună şi au intrat în mare. A fost un moment suprarealist”, a mai adăugat acesta.