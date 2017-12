Gheţurile arctice vor dispărea în proporţie de 80% în următorii 30 de ani

Aproape 80% din banchiza arctică va dispărea, cel puţin pe timpul verii, pînă în anul 2040, în loc de anul 2100, cum estimaseră oamenii de ştiinţă într-o primă fază, potrivit unui nou studiu ştiinţific referitor la efectele încălzirii climei, publicat joi, în SUA. ”Suprafaţa Oceanului Arctic acoperită de gheaţă, la sfîrşitul verii, în acel an, va fi doar de un milion de kilometri pătraţi, în loc de 4,6 milioane de kilometri pătraţi cît măsoară în prezent”, potrivit autorilor acestui studiu, efectuat în comun de University of Washington şi National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Cercetătorii au folosit, de această dată, modele de previziune care ţin cont de cele mai recente date evolutive referitoare la calota glaciară arctică, care a suferit o reducere spectaculoasă la sfîrşitul verilor 2007 şi 2008, cînd suprafaţa de gheaţă a atins 4,3 milioane de kilometri pătraţi, respectiv 4,7 milioane de kilometri pătraţi. ”Rezultatele medii obţinute de cele şase modele previzionare folosite de specialişti ne fac să credem că Arctica va rămîne fără gheaţă peste 32 de ani”, au declarat Myin Wang, climatolog la University of Washington şi oceanograful James Overland de la NOAA. În opinia lor, precedentele modele previzionare, elaborate în 2007, plasau această dispariţie a gheţii arctice spre sfîrşitul secolului XXI. Pe harta folosită în cursul demonstraţiei lor, cei doi oameni de ştiinţă au prezentat Polul Nord complet lipsit de gheaţă în timpul verii. Banchiza va rezista, în schimb, în nordul Canadei şi Groenlandei, unde stratul de gheaţă este foarte gros.