Ghid pentru micii întreprinzători

Banca Comercială Română (BCR) va lansa şi distribui prin intermediul sucursalelor sale un ghid complet pentru micii întreprinzători, numit „Agenda Antreprenorului”. Ghidul va fi distribuit gratis în peste 35.000 de exemplare clienţilor BCR de pe întreg teritoriul ţării. Ghidul se adresează atât antreprenorilor aflaţi la început de drum, cât şi celor care vor să îşi îmbunătăţească performanţa afacerii personale şi vizează o categorie largă de companii care desfăşoară activităţi lucrative. „În paginile agendei se află informaţii esenţiale ce acoperă toate problemele cu care un antreprenor se confruntă în activitatea sa zilnică”, a declarat şefa Departamentului Dezvoltare Afaceri şi Produse Micro şi PFA din cadrul BCR, Melania Mirea. Agenda reprezintă un instrument de lucru care îmbină utilitatatea formatului de calendar de lucru cu un conţinut editorial de calitate. Acesta este structurat în 3 părţi: Smart Money, Smart Marketing şi How I did it, cea din urmă secţiune prezentând afaceri de succes ale unor cunoscuţi antreprenori români.