Ghidul ospătarilor

Conducerea de partid şi de stat, în frunte cu prezidentul Băsescu, este nemulţumită profund de prestaţia ospătarilor din România. Din analizele pertinente ale prezidentului răzbat critici solide şi argumentate. E posibil, chiar dacă acest lucru nu este enunţat pe faţă, ca, în mare parte, criza de la noi să fi fost generată de lipsa de profesionalism a ospătarilor. În acest moment, nu dispun de date care să ateste vreo legătură între starea naţională a ospătarilor şi ascensiunea şcolilor de tîmpiţi din România, remarcată tot de preşedintele nostru drag. După ani de tăcere, ne aflăm, în fine, într-un moment decisiv al adevărului despre starea naţiunii. În definitiv, este un act de curaj din partea preşedintelui de a pune punctul pe i. Amar de vreme, că nu am timp să socotesc, am fost cocoloşiţi. În faţa unor crize economice, cum se întîmplă şi acum, am preferat minciuna. Am fugit întotdeauna de adevărul dureros. I-am implorat pe cei aflaţi la Putere să ne menajeze. Pînă acum, în loc de bilanţuri economice realiste, ne serveau poezii şi serbările cenaclului “Flacăra”, ediţie revizuită. Domnul preşedinte a revoluţionat întregul sistem. Prin metodele sale, ne îndeamnă să fim mai responsabili şi să privim realitatea în faţă. În definitiv, cît să ne mai ascundem pe după deget! De ce, opintindu-ne, să nu luăm greul în braţe? Ospătarul, ca vietate şi entitate profesională, este piatra din casa noastră. Ăsta este adevărul gol şi goluţ. Ţara are un deficit acut de ospătari. Mă refer, desigur, ca şi preşedintele, la profesioniştii adevăraţi. Ori de cîte ori te trezeşti cu ciorba de văcuţă pe pantaloni, este un adevăr fierbinte. Nu mai pun la socoteală smîntîna şi ardeiul iute. Vorbim aiurea despre ieşirea din criză. Repet întrebarea pusă în urmă cu cîteva zile. Cine ne ajută pe noi să ieşim din criză? Ospătarul incapabil să facă un şpriţ de vară prezidenţial? Nătîngul căruia îi tremură mîna cînd toarnă vinul în pahar? Individul lipsit de cel mai elementar simţ practic? Boul care nu ştie că apa minerală se toarnă de la o anumită înălţime ca vinul să facă bulbuci?! De cînd şpriţul de vară a urcat în rang prezidenţial, este firesc să crească şi exigenţele faţă de ospătari. Pe urmă, foarte multe gesturi sînt interpretate politic. E posibil ca, din acest punct de vedere, prezidentul să fie intrigat de tupeul celor care îl servesc pe stînga. Conform noului ghid al ospătarilor, se recomandă dreapta, dar, în lipsa dracului care te trece puntea, este bună şi stînga. De cînd s-a declanşat criza la noi, avem parte pentru prima oară de o şedinţă serioasă la Guvern. Criza ospătarilor ne-a deschis tuturor capul. Prezenţa la şedinţa cu pricina a avut efecte dintre cele mai benefice. În fine, ne-a fost prezentată realitatea! Preşedintele ne-a spus franc în faţă: ”Nu avem ospătari pe măsura aspiraţiilor noastre”. Punct. Să le fie ruşine politicienilor care ne-au servit statistici măsluite despre evoluţia ospătarilor şi a tinichigiilor din România. Dacă nu ne minţeau, poate nu ne aflam în situaţia dezastruoasă de astăzi!