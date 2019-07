„Ghinion“ - răspunsul statului român pentru victimele dezaxatului de la Caracal

Josnice și meschine sunt tentativele unor anumite instituții ale statului român și a unei anumite părți din media de a pasa responsabilitatea în privința oribilelor crime de la Caracal. Mă refer aici la Serviciul de Telecomunicații Speciale, un serviciu secret care primește de la statul român sume uriașe de bani și care a demonstrat că, în momentul în care a fost nevoie de abilitățile lor greu plătite de contribuabili, acesta și-a dovedit diletantismul și amatorismul ori doar nepăsarea „profesioniștilor” față de atribuțiile și sarcinile din fișa postului.

Și mă mai refer aici la Secția de magistrați din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, care a sărit în apărarea procurorul Cristian Popescu, un personaj care s-a dovedit extrem de vocal în ceea ce privește „independența” procurorilor și lipsa lor de răspundere în exercitarea atribuțiilor de serviciu, dar care, într-o situație de maximă urgență și gravitate, a dat greș.

Nu în ultimul rând, mă refer și la ieșirea pe această temă a președintelui Klaus Iohannis. Vizibil deranjat din sejurul de la Neptun, într-o declarație televizată duminică seara, în loc să abordeze realist situația, Klaus Iohannis a preferat o declarație politicianistă, de „politruc”, cum i-a plăcut să se definească, aruncând, declarativ pisica în curtea actualei guvernări. Conform lui Klaus Iohannis, PSD-ALDE poartă răspunderea (!?) crimei de la Caracal pentru că a încercat modificarea legii penale. Desigur, această afirmație a fost făcută fără a da detalii despre modul în care actuala guvernare a modificat legile justiției astfel încât să ducă la regretabila tragedie.

De altfel, specialiști în legislație, precum avocatul Toni Neacșu, sunt de părere că poate Alexandra ar fi avut o șansă dacă în vigoare ar fi fost modificările adoptate de Parlamentul României la legea de funcționare a poliției și nepromulgată de Klaus Iohannis care, împreună cu PNL și USR, au contestat-o la Curtea Constituțională. Fără aceste modificări în vigoare polițiștii au stat toată noaptea la poarta imobilului în care se desfășura infracțiunea, așteptând ordinul procurorului de caz, adică ordinul de intervenție al magistratului Cristian Popescu, care nu a vrut să deranjeze infractorul până la 6 dimineața, anulându-i astfel orice șansă la viață tinerei Alexandra.

Cred că tabloul nu ar fi complet dacă nu am reveni puțin și la prestația „profesioniștilor” Serviciului secret ale cărui acronime sunt STS. Serviciul de Telecomunicații Speciale este unul dintre cei mai mari consumatori ai bugetului de stat pentru ceea ce s-a numit proiectul de implementare a numărului unic de urgență 112. După ce ani de zile bugetul de stat, dar și Uniunea Europeană au alocat constant sume semnificative pentru acest proiect, la prima testare serioasă în teren acesta se dovedește un eșec lamentabil, nefiind în stare să salveze viața unei tinere care l-a apelat nu o dată, ci de trei ori! De ce acest serviciu nu a acționat profesionist, pe măsura banilor investiți în el? Păi două răspunsuri ar fi: Ori serviciul are de fapt niște neprofesioniști, care sub comanda demisionarului și mult prea decoratului general Sorin Ion Vasilca au avut cu totul altă agendă decât cea care să cuprindă atribuțiile de serviciu, ori miliardele de euro înghițiți de acest serviciu s-au dus în altele decât Sistemul 112.

Bineînțeles că răspunsul la aceste întrebări va fi unul strict secret, ca și activitatea acestui serviciu secret, dar întreținut pe bani publici. Dacă am fi o societate normală nu ar trebui să ne mulțumească demisia generalului Ion Vasilca, un „înstelat” cu o declarație de avere fabuloasă pentru un cadru militar, între altele având șase terenuri și patru case, care fie vorba între noi va pleca la pensie cu o remunerație colosală, ca și predecesorul său de altfel.

Și pentru că tot vorbim de Servicii Secrete și de acele acronime ale unor instituții românești secrete, care după ce au fost preluate în 2005 de Traian Băsescu și pasate lui Klaus Iohannis au devenit greu digerabile, cu o activitate discutabilă, uneori chiar urât mirositoare, cred că ar trebui pusă o altă întrebare:

Cum se face că oameni politici ori presupuși „inamici ai statului de drept” au fost ascultați, monitorizați, precum Călin Popescu Tăriceanu 7 ani încontinuu, fără să le scape nimic, indiferent unde mergeau în vacanțe în străinătate, ori se deplasau doar până la baie, iar apelul disperat al unei potențiale victime, făcut la 112 din Caracal, nu a putut fi localizat?