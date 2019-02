Ghiță declară că Iohannis e șantajat cu dosare de Kovesi

Sebastian Ghiță a acuzat-o pe șefa DNA că s-ar fi folosit de practica dosarului cu șantaje pentru a fi numită din nou.

„Eu am spus-o clar în Parlament - familiei Iohannis, această doamnă Kovesi i-a făcut dosare din prima zi, dacă nu chiar dinainte să ajungă președinte, cu scopul de a-i șantaja.Și cred că a și reușit. Așa cred că a ajuns din nou șefă la DNA, șantajând familia Iohannis.

Știți bine că am foarte multe informații și că am trăit în mediul în care se învârteau acești oameni. La momentul respectiv, la momentul numirii la ultimul mandat am și spus-o, mai direct sau indirect, că doamna Kovesi avea această idee. Că trebuie să facă tuturor dosare pentru a-i șantaja.

Ați văzut, am spus în Parlament că doamna Carmen Iohannis va avea dosare, că i se vor deschide dosare. Că președintele României va trebui să meargă ca pe sârmă în fața doamnei Kovesi. Să nu credeți că dosarele au fost deschise din senin. Și nu e doar președintele cel cu care a încercat. Doamna Kovesi a încercat și cu șefii de servicii de informații”, a declarat Sebastian Ghiță la România TV.