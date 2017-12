„Ghiulten”, strigoiul care a băgat spaima în romii din Ali Baba

De vreo 40 zile, de liniştea mai multor locuitori din Medgidia s-au ales praful şi pulberea. Aşa-zisa apariţie a unui strigoi în cartierul Ali Baba, locuit în special de romii musulmani din oraşul situat pe malul Canalului Dunăre-Marea Neagră, a îngrozit întreaga comunitate locală. Povestea terifiantă cu descîntece, usturoi şi cuţite pregătite pentru inima moroiului pare desprinsă parcă din filmele lui Alfred Hitchcock sau celebrele ecranizări după romanul Dracula. Ceea ce părea un simplu deces în familia Memet din sărăcăciosul cartier de la periferia Medgidiei, a devenit, peste noapte, coşmarul întregului oraş. Enver Ali Memet spune că întreaga poveste a început la sfîrşitul lunii martie, după ce sora sa, Ghiulten Memedali, în vîrstă de 37 de ani, a decedat în urma unui infarct. După preluarea cadavrului de la Spitalul Municipal din Medgidia şi înhumarea femeii conform datinei musulmane, familia a crezut că ce a fost mai greu a trecut. Nu a fost deloc aşa, întrucît la doar o săptămînă de la înmormîntare, membrii familiei Memet au observat mai multe fenomene stranii în casa lor. Mai întîi au fost zgomote ciudate în miez de noapte, apoi obiecte mişcate de forţe nevăzute, însă oamenii nu au vrut să creadă ochilor că au de-a face cu vreun fenomen paranormal sau cu vreo fantomă. „La început ne-am gîndit că poate este vreun cutremur, umblă copiii prin casă, dar lucrurile s-au înrăutăţit. Într-o zi, am văzut cum televizorul a fost mutat de pe o masă, apoi cum copiii au început să plîngă după ce au văzut-o pe Ghiulten cum umblă prin casă. Nu i-am crezut, dar după cîteva zile am văzut-o şi eu pe sora mea stînd pe o canapea, în casă. Am crezut că o să mor de frică”, a povestit îngrozit Enver Ali Memet.

Fantoma, pusă pe furtişaguri

De o surpriză şi mai mare a avut parte Nuriye, nevasta lui Enver, care a reuşit chiar să schimbe cîteva vorbe cu strigoiul. Femeia povesteşte că, pe la jumătatea lui aprilie, în timp ce se afla acasă şi îşi făcea de lucru prin sufragerie, a dat nas în nas cu fantoma. Împietrită de frică, femeia a fost luată la rost de cumnata întoarsă de la cele veşnice, care i-a spus că s-a întors pentru a mai lua cîteva suflete. “Mi-a spus că nu se linişteşte pînă nu mai ia cîţiva dintre noi, apoi a dispărut. Cîteva zile mai tîrziu, în timp ce stăteam la televizor, am auzit copiii plîngînd. Am mers imediat în bucătărie şi i-am întrebat ce s-a întîmplat. Mi-au spus că au fost loviţi de Ghiulten şi că aceasta vrea să îi omoare”, a spus Nuriye Memet. Din afirmaţiile oamenilor, experienţele paranormale au continuat pe tot parcursul lunii aprilie, la unele dintre acestea participînd chiar şi vecinii, însă romilor le-a ajuns cuţitul la os după ce strigoiul a pus mîna pe cîteva din cele lumeşti. “Ne-a furat din casă două milioane de lei, două perechi de cercei şi un inel din aur, după care a început să-i momească pe copii cu bani pentru a ieşi din casă. Cred că vroia să îi omoare, altfel nu înţeleg de ce îi tot chema”, povesteşte indignat, de această dată, Enver Ali Memet. Ferm convins că nu i-a făcut niciun rău lui Ghiulten în timpul vieţii, bărbatul crede că sora sa vrea să se răzbune pe familia lui pentru o situaţia petrecută în urmă cu mai bine de 20 de ani. “Cînd avea 17 ani, Ghiulten s-a măritat cu un român, dar nu a avut viaţă bună cu el. La scurt timp, s-au despărţit, însă mereu spunea că din cauza soacrei sale, care nu a fost de acord cu relaţia lor. Credea că fosta soacră i-a făcut farmece şi că de aceea nu s-a mai putut mărita. Este posibil ca de aici să ni se tragă tot necazul”, crede Enver.

Cu alaiul la mormîntul strigoiului

Cum povestea cu moroii puşi pe furtişaguri nu a reuşit să-i impresioneze prea tare pe poliţiştii din Medgidia, romii au dat fuga la un hoge. Acesta i-a ascultat cu atenţie, a mers în casa bîntuită pentru o slujbă menită s-o împace pe Ghiulten, dar în zadar. Fantoma nu a vrut nici în ruptul capului să treacă definitiv în lumea morţilor, aşa că romii au zis că este cazul să îşi facă singuri dreptate. “Am cerut autorizaţie la poliţie, la Sanepid pentru a dezgropa mortul şi a-i înfige un cuţit în inimă, dar am fost refuzaţi. Ni s-a spus că legea ne dă acest drept după un an de zile, dar pînă atunci vom fi morţi cu toţii. Cred că şi hogea este mînă în mînă cu poliţia, pentru că a făcut ce a făcut şi nu a vrut să ne lase să scăpăm de strigoi”, a spus Enver Ali Memet. Îngroziţi că strigoiul ar putea să se ţină de promisiunea macabră, sute de romi din Ali Baba s-au adunat, în urmă cu două zile, în faţa casei bîntuite. Pentru a ne demonstra că temerile lor sînt îndreptăţite, romii s-au arătat dispuşi să ne arate mormîntul femeii din Cimitirul Musulman Medgidia. Cu mic, cu mare, credincioşii lui Allah au pornit ca într-o procesiune funebră spre locul de veci al celei care le-a dat viaţa peste cap. După zece minute de mers pe jos - femeile cu copiii atîrnaţi sub braţe, bărbaţii cu cîte un lemn în mînă - mulţimea a ajuns la cimitir. A urmat un adevărat scandal pentru ocuparea unui loc cît mai apropiat de mormîntul strigoiului, apoi a venit rîndul explicaţiilor. „Filmaţi bine gaura de lîngă piatra aceea. Cred că pe acolo iese în fiecare noapte!”, “Eu zic să vă uitaţi bine şi la crucea aplecată”. Ba chiar, un rom mai curajos, a băgat mîna în gaura cu pricina pentru a ne capta atenţia: “Mie nu îmi este frică de strigoiul ăsta! Sînt creştin şi nu are ce să îmi facă!”. Ca să fie şi mai convingători, oamenii i-au cerut opinia paznicului cimitirului în legătură cu cele întîmplate, însă nu au primit tocmai răspunsul dorit. “Stau aici zi şi noapte, dar nu am auzit nimic ciudat. Poate vi s-a întîmplat vouă, însă eu nu ştiu nimic de povestea cu strigoiul”, a spus şi paznicul.

Muftiul nu crede în strigoi, legiştii intervin doar cu acordul Procuraturii

Spre deosebire de tradiţiile populare româneşti, care recunosc faptul că mulţi strigoi şi moroi fac parte din viaţa noastră cea de toate zilele, musulmanii nu prea se dau în vînt după fenomenele de tip poltergeist. Povestea din Ali Baba a ajuns şi la urechile şefului Cultului Musulman din România, Muftiul Iusuf Muurat, însă liderul spiritual al credincioşilor lui Allah din ţara noastră este circumspect în legătură cu veridicitatea faptelor. “Am auzit această poveste, dar trebuie să analizăm lucrurile cu mare atenţie. Oamenii chiar au venit la mine pentru a-mi cere să le acord ajutorul la dezgroparea defunctei, însă nu se poate face aşa ceva. Dacă în religia creştină oamenii pot solicita dezgroparea mortului după şapte ani, tradiţia islamică nu permite acest lucru. Avem şi noi legende şi poveşti cu duhuri rele, dar nu se poate apela la o astfel de metodă barbară, cu inima străpunsă. În cazuri excepţionale, familia poate solicita exhumarea, însă doar după 35 - 40 de ani”, a declarat Muftiul Muurat. El susţine că a delegat deja un oficial al Muftiatului pentru a analiza strania poveste de la Medgidia. Opinia liderului religios musulman este susţinută şi de directorul adjunct al Autorităţii de Sănătate Publică Constanţa, dr. Tanţa Culeţu, care a declarat că orice exhumare trebuie să se facă doar cu autorizaţie din partea autorităţilor competente. “În astfel de cazuri, există o colaborare între noi şi specialiştii Serviciului de Medicină Legală. De cînd lucrez în sistemul medical, nu am întîlnit un astfel de caz la Constanţa, chiar dacă am auzit poveşti similare în Oltenia şi Moldova”. În acelaşi timp, fostul director al Serviciului de Medicină Legală, dr. Mihai Onciu, a precizat că orice demers al familiei bîntuite trebuie să fie susţinut de Procuratură. “Exhumarea cadavrului se face cu autorizaţie judiciară şi doar din motive întemeiate. Mă gîndesc în primul rînd la posibile suspiciuni privind moartea defunctului, situaţie în care familia poate veni la noi cu autorizaţie pentru o reautopsie. În alte cazuri, respectiv temeri referitoare la strigoi şi fantome, medicina legală chiar nu poate interveni”, a declarat Mihai Onciu.