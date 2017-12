Giani Deli - Iorga încă nu poate fi trimis în judecată

CONCLUZII AŞTEPTATE. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa încă nu au dispus trimiterea în judecată a lui Giani Deli-Iorga, principalul suspect în cazul dublului asasinat de la Cernavodă. Anchetatorii spun că mai aşteaptă rezultatele unor expertize criminalistice, efectuate la Institutul de Medicină Legală „Mina Minovici”, din Capitală. „Expertiza psihiatrică a fost finalizată, am primit deja concluziile echipei multidisciplinare care a făcut evaluarea suspectului. Încă nu am intrat, însă, în posesia rezultatelor testelor criminalistice”, a declarat Matei Dragomir, procurorul de caz. Specialiştii care l-au supus pe Giani Deli-Iorga unei examinări complexe au tras concluzia că tânărul are discernământ. Pe de altă parte, anchetatorii au confirmat faptul că, înainte de a ajunge pe malul Canalului Dunăre – Marea Neagră, Gabriela şi Bogdan Mitu au mers la supermarket-ul „Penny”, aflat în apropiere, unde au făcut cumpărături. Oamenii legii cred că la acel moment Bogdan Mitu aflase deja despre moartea părinţilor Gabrielei şi încerca să câştige timp. După ce au plecat din supermarket, Bogdan Mitu a condus până pe malul canalului, acolo unde a înecat-o pe Gabriela, după care şi-a pus capăt zilelor.

FILMUL CRIMEI. Deli-Iorga a ajuns în spatele gratiilor pentru comiterea infracţiunii de omor deosebit de grav. Acesta este acuzat că, pe 3 ianuarie, i-a asasinat pe soţii Elena şi Petre Garoafă, părinţii Gabrielei Mitu, în locuinţa lor, situată pe strada Călăraşi din Cernavodă. Oamenii legii spun că Deli-Iorga a fost inclus în cercul de suspecţi după ce actul său de identitate a fost descoperit în poşeta Gabrielei Mitu. După câteva ore de audieri, acesta declara că este autorul dublului asasinat. Tânărul le-a spus procurorilor că, pe data de 3 ianuarie, după ce a plecat de la serviciu, a mers la domiciliul celor două victime, pentru a discuta despre problemele pe care Gabriela şi Bogdan Mitu, cel mai bun prieten al său, le aveau în căsnicie. Era convins că intervenţia părinţilor ar putea să schimbe comportamentul tinerei faţă de Bogdan. La un moment dat, Petre Garoafă l-a rugat pe tânăr să-l ajute să care ceva la subsolul locuinţei. Deli-Iorga le-a spus oamenilor legii că a continuat să-i povestească tatălui Gabrielei despre problemele conjugale ale fiicei sale, fără să-şi dea seama că bătrânul începe să-şi piardă răbdarea. “Suspectul a declarat că, pe parcursul dialogului, Petre Garoafă s-a enervat şi a început să îl înjure şi că bărbatul a apucat un cuţit cu care l-a ameninţat. Suspectul susţine că l-a dezarmat pe Petre Garoafă şi apoi l-a înjunghiat. Zgomotele au fost auzite de Elena Garoafă”, a precizat procurorul de caz. Femeia a pus şi ea mâna pe un cuţit în încercarea de a se apăra de agresorul care urcase şi care, plin de sânge, se îndrepta spre ea. Nu a avut nicio şansă în faţa atacatorului. Anchetatorii spun că Deli-Iorga i-a smuls arma din mână şi a lovit-o de mai multe ori.