Giani Nedelcu, noul investitor de la FC Farul, la prima apariţie la Constanţa

Meciul amical disputat sîmbătă, între FC Farul şi Oil Terminal Constanţa, a avut un spectator de lux: noul investitor al grupării de pe litoral, Giani Nedelcu. Însoţit de mai mulţi prieteni, printre care şi fosta gardă de corp a lui Gigi Becali, Cătălin Zmărăndescu, patronul constănţenilor a urmărit cu atenţie jocul echipei pregătite de Marius Şumudică, cerînd din cînd în cînd informaţii preşedintelui executiv al Farului, Mircea Crainiciuc. Îmbrăcat lejer, într-o ţinută sport şi cu o şapcă albă, cu însemnele clubului constănţean, Nedelcu a aşteptat finalul partidei pentru a da primele declaraţii în noua calitate. “Vreau să bag bani în fotbal, să readucem Farul unde îi este locul, în Liga I, şi să revigorăm fotbalul constănţean. Am ales Constanţa pentru că este un mediu bun pentru performanţă, există condiţii excelente şi o bază sportivă de prima ligă. Pentru următorul sezon, bugetul va fi atît de mare cît va fi nevoie pentru promovare. Este doar primul pas şi pot să le spun suporterilor să se aştepte la lucruri foarte bune pentru viitor”, a declarat Nedelcu. Acesta nu a dorit să dezvăluie condiţiile în care a preluat clubul de la fostul investitor, Gheorghe Bosînceanu. În schimb, Crainiciuc a confirmat că unii jucători pot fi vînduţi de Bosînceanu în următoarele două săptămîni, fără să fie nevoie de acordul noului patron. “Conform înţelegerii, sînt unii jucători care se pot transfera, pînă cînd vom pleca în cantonamentul din Italia”, a explicat oficialul constănţean, completat de Nedelcu: “Asta nu înseamnă că vom slăbi echipa. Vom aduce alţi jucători, cel puţin de aceeaşi valoare”. În privinţa afacerilor, acesta a mărturisit că intenţionează să-şi dezvolte activitatea economică pe litoral. “Intenţionăm să facem afaceri la Constanţa şi vom construi un hotel în staţiunea Mamaia”, a spus Nedelcu.

Noul investitor a acceptat să dezvăluie cîteva lucruri despre activitatea sa în fotbal. “Sînt bucureştean şi am jucat fotbal la nivel juvenil la Dinamo Bucureşti şi Şcoala Sportivă Voinicelul. De la prima, unde am fost coleg cu Stănici, fostul jucător de la Sportul, am fost dat afară de nea Piţi Varga, pentru că veneam la antrenamente cu jambierele Stelei. Nu mă voi implica la transferuri sau la echipă, pentru că nu prea mă pricep. Eu trebuie să aduc banii şi atît. Constănţenii nu ştiu prea multe despre mine, dar important este să vadă ce se face la club. Trebuie să aibă încredere în noi, pentru că facem tot ce ne stă în putinţă să readucem Farul în Liga I. Ar fi o catastrofă să ratăm promovarea”, a declarat Nedelcu, promiţînd că va fi prezent la jocurile pe care formaţia constănţeană le va disputa pe teren propriu. Noul patron al Farului a analizat şi actuala situaţie a echipei pregătite de Marius Şumudică, prin prisma prestaţiei din amicalul de sîmbătă: “Echipă este un pic nepregătită, dar au trecut doar cîteva zile de cînd am preluat clubul”.

Ofertă pentru fani

Lîngă Nedelcu a stat tot timpul noul vicepreşedinte al Consiliului Director, Constantin Neagu, unul dintre oamenii de încredere ai noului investitor. “Ne dorim ca prin acest proiect să realizăm o coeziune la Constanţa, să fie din nou echipa oraşului, pentru că am înţeles că în ultimii ani nu a mai fost aşa. Ne-am bucura ca toţi constănţenii să fie alături de noi şi îi aşteptăm cu braţele deschise pe toţi cei care vor să investească la FC Farul. Timpul va dovedi dacă investiţiile pe care le vom face vor da rezultate. Avem un program pentru suporteri, ca să-i aducem la stadion în număr cît mai mare, dar şi un proiect pentru Centrul de Copii şi Juniori”, a spus Neagu.