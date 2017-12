Giani Nedelcu nu renunţă la FC Farul

Parcursul dezastruos din actualul sezon al Ligii a II-a la fotbal a adus-o pe FC Farul Constanţa pe ultimul loc în clasamentul Seriei 1 şi a încins atmosfera în cadrul grupării de pe litoral. Suporterii l-au contestat dur pe patronul clubului, Giani Nedelcu, şi i-au ironizat pe jucători, iar conducerea administrativă a dat amenzi record fotbaliştilor. Situaţia este cu atât mai ciudată, cu cât FC Farul a făcut în vară cea mai importantă campanie de transferuri din ultimii ani.

„Şi pentru mine este o surpriză neplăcută. Cred că jucătorii sunt cam nepregătiţi, mai ales că mulţi dintre ei au venit pe ultima sută de metri. Altfel, cu mici excepţii în defensivă, au valoare. Şi eu mă aşteptam la mai mult, de aceea am şi cheltuit mulţi bani în vară pe transferuri, dar şi pe salarii. În afară de Tulcea şi alte două-trei echipe puternic susţinute de autorităţi, avem cel mai mare buget şi cele mai bune condiţii de pregătire. În acest moment, nu prea avem ce să facem, trebuie să aşteptăm până în iarnă, când vom trage linie. Probabil că vom renunţa la nişte jucători, dar trebuie să accepte şi ei să plece. În caz contrar, nu vom avea ce face, pentru că sunt sub contract. Din păcate, după noua modă, jucătorii au doar drepturi, nu şi obligaţii. Se comportă ca simpli muncitori, vin la antrenamente, mănâncă, se duc acasă şi la finalul lunii vin să-şi ceară banii. Dacă aş fi jucător, m-aş uita la clasament şi mi-ar fi ruşine să vorbesc despre partea financiară. Să mă forţeze prin rezultate să mă intereseze mai mult de ei, să-i forţeze pe suporteri să nu-i mai înjure şi să-i iubească, nu doar printr-o hârtie”, a declarat Giani Ndelcu.

SPRIJIN PENTRU ARTIMON. În ciuda locului din clasament, patronul Farului nu crede că echipa va ajunge în Liga a III-a. “Nu mi-e frică de retrogradarea în Liga a III-a şi nici nu mă gândesc să renunţ. Şi dacă aş vrea să plec nu aş face-o acum, în această situaţie. Am băgat bani la club, am plus suflet şi nu pot să fug atunci când este cel mai greu. Nu sunt laş şi mai degrabă lupt ca să ajungem sus”, a spus Nedelcu, adăugând că nu înţelege de ce a fost contestat de galerie: “Este opinia suporterilor, dar pe de altă parte aş vrea să-i întreb ce-mi reproşează? Eu mi-am făcut treaba la club în totalitate şi nu am ce să-mi reproşez în acest tur de campionat. Cu ce am greşit, că le-am dat jucătorilor salarii mari şi bani la semnarea contractului, că le-am oferit condiţii bune, că am făcut transferuri? Alţi jucători, pe la Tulcea, Otopeni, Sportul sau Suceava, sunt neplătiţi de câteva luni şi stau mult mai bine în clasament. Eu nu mă pricep la tactică şi nici nu mă bag la alcătuirea echipei”. Totodată, patronul grupării de pe litoral a anunţat încă o dată că antrenorul Alin Artimon are sprijinul total al conducerii clubului: “Am schimbat cam mulţi antrenori de-a lungul timpului, iar acest lucru nu a fost benefic clubului. Am fi vrut să-l păstrăm pe Marian Pană, dar şi-a dorit să meargă la Mioveni, în prima ligă şi nu ne puteam opune. Dacă ar fi rămas la Constanţa şi am fi alipit câţiva jucători lotului de atunci, am fi fost pe un drum mai bun, dar nici acum nu este prea târziu. L-am ales pe Alin Artimon, un antrenor bun, care are câteva promovări în palmares, şi îi vom da credit în continuare”.