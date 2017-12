Giani Nedelcu rămâne pe poziţii la FC Farul

În ciuda demisiilor în serie din ultimele zile, patronul Farului, Giani Nedelcu, a anunţat că nu sunt probleme organizatorice, iar situaţia financiară a clubului este una stabilă. „Nu este adevărat că au plecat din cauza lui Artimon. Nu a venit nimeni dintre cei care au demisionat să mă pună să aleg între ei şi antrenor. Am aprobat toate demisiile şi probabil că va veni cineva pe posturile respective în viitorul apropiat. Aceste plecări nu au afectat organizarea la FC Farul şi o spun răspicat: nu au fost, nu sunt şi nu vor fi probleme organizatorice la club. Nici financiar nu sunt mari probleme, dar, în acest moment, nu există bani necesari pentru a se face mare performanţă la FC Farul. Va fi mai greu fără Marian Diaconescu, dar el este şi va rămâne prietenul meu toată viaţa mea. Respectăm plata la insolvenţă, iar jucătorii îşi vor primi în aceste zile salariile şi vor rămâne cu o singură lună de restanţă”, a explicat Nedelcu. Acesta le-a dat dreptate suporterilor că sunt nemulţumiţi, dar este convins că retragerea sa ar însemna desfiinţarea clubului. „Fanii au dreptate şi dacă aş fi fost în locul lor făceam şi eu la fel. Este o ironie totuşi, pentru că, atunci când nu erau bani, dar aveam ceva rezultate, mă înjurau, iar acum, când suntem aproape cu salariile la zi, dar nu avem deloc rezultate, tot mă înjură. Eu am spus în urmă cu un an că sunt dispus să plec dacă vine altcineva care poate face mai mult decât mine. Suporterii trebuie să înţeleagă că, dacă voi pleca, nu vor mai avea unde să scandeze”, a spus Giani Nedelcu.

ION BARBU, PREA GRĂBIT. Patronul grupării de pe litoral a explicat şi situaţia în care s-a aflat secundul Ion Barbu şi s-a arătat mirat de decizia fostului căpitan de a pleca de la FC Farul. „Cu o seară înainte de a-şi anunţa plecarea, am discutat şi i-am spus că nu se pune probleme demisiei. De altfel, în momentul în care a venit Artimon la club, Barbu îşi dăduse demisia şi vroia să plece pentru că se simţea vinovat de felul în care se prezenta echipa. Şi eu, şi Artimon, l-am rugat să rămână la club. În privinţa contractului, în momentul venirii lui Artimon, angajamentul lui de principal a fost reziliat, dar acest lucru trebuia făcut de federaţie. La FRF sunt însă sute de cazuri, astfel că a întârziat luarea unei decizii şi nu aveam cum să-i înregistrăm contractul de secund, care era semnat de ambele părţi. I-am promis însă că va fi plătit pe perioada în care a stat fără contract, chiar dacă făceam asta printr-o sponsorizare. Îmi pare rău, pentru că am respectat mereu ce am promis şi am fost corect faţă de el. Nu ştiu de ce s-a grăbit!”, a adăugat Nedelcu.