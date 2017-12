Gianina Corondan revine în muzică, lansînd, alături de trupa „Quartz”, o nouă piesă, intitulată „Tip chic\", o compoziţie a lui Amedeo Bolohoi (chitaristul formaţiei), pe versuri semnate chiar de ea. „Chiar dacă nu am mai apărut de mult cu o melodie nouă, asta nu înseamnă că am încetat vreun pic să activez în lumea muzicii: am înregistrat mai multe piese ale lui George Popa, pe versurile mele, am scris textele cîtorva melodii de pe noul album al Mariei Radu (ex-Van Noizz), le-am dat o mînă de ajutor copiilor de la Eurovision Junior\", a declarat Gianina.

„Tip chic\" se doreşte a fi, cum spune în glumă artista, „un studiu de caz prin care se urmăreşte dacă tinerii domni de la noi se ridică la înălţimea domnişoarelor, atît de apreciate peste hotare, pentru talentele lor multiple\". Corondan a lansat şi o invitaţie fetelor de a fotografia sau filma pe furiş tipii chic, urmînd să posteze imaginile pe contul ei de pe MySpace (www.myspace.com/gianinaquartz). Acest material ar putea fi de folos la realizarea videoclipului pentru care acum se caută un regizor. Piesa poate fi ascultată şi descărcată gratuit de pe contul de MySpace al Gianinei.

Odată cu revenirea lor în muzică, Gianina & „Quartz” s-au hotărît să facă lucrurile „ca la carte” şi au format o adevărată echipă care lucrează cu şi pentru ei: stylist - Marian Pălie, designer - Wilhelmina Arz, hair stylist - Stephan Barbe, make-up - Mirela Vescan, coregraf - Dana Cavaleru, fostă componentă a trupei de pantomimă a lui Dan Puric.

Albumul pe care vor să îl lanseze şi la care au lucrat vreme de mai bine de un an nu are, încă, un nume, nici casă de producţie, însă va cuprinde 12-14 piese. „Le vom lansa pe rînd, una cîte una şi pe toate la un loc odată cu albumul, undeva la sfîrşitul toamnei\", a mai spus Gianina Corondan.