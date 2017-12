Gică Butoiu pregăteşte tactica pentru marea finală

Grupa de juniori ai Farului, născuţi după 1 ianuarie 1989, se află în faţa celei mai mari performanţe din carieră. Echipa pregătită de Gică Butoiu s-a calificat în finala Campionatului Naţional la capătul unui parcurs perfect şi se pregăteşte pentru marea confruntare care îi poate aduce laurii de campioni. Constănţenii vor întîlni în ultimul act, programat duminică, de la ora 10.00, pe Stadionul “Farul” din Constanţa, echipa Şcolii de Fotbal “Marius Lăcătuş”. Conform calculelor hîrtiei formaţia de la ţărmul mării pleacă din postura de favorită, graţie avantajului terenului propriu, dar şi a rezultatelor înregistrate pînă acum. Bucureştenii au încheiat faza zonală pe locul secund, după Rapid Bucureşti, formaţie eliminată în semifinale cu un sec 6-0 de gruparea constănţeană. Antrenorul Farului se confruntă însă cu probleme de efectiv, trei jucători de bază, Fatai, Alibec şi Matei, fiind plecaţi cu echipa mare în cantonament la Kaprun, în Austria. “Îmi lipseşte un atacant şi aş fi preferat să îi am la dispoziţie pe Fatai sau Alibec, dar trebuie să ne descurcăm şi fără ei. Şi golgeterul competiţiei, Alexandru Grigoraş, fiul fostului antrenor al Farului, Petre Grigoraş, ar putea juca atacant, dar a dat randament excelent pe postul de mijlocaş dreapta”, a explicat Butoiu, care va fi nevoit să facă mai multe schimbări în formula de start din cauza absenţelor: “Unul din jucătorii pe care mă bazez în mod special este Ionuţ Călin, care va fi avansat din fundaş central în mijlocaş central. Am luat această decizie pentru că revine Pascale după două etape de suspendare, cauzate de o eliminare, şi am acoperit centrul defensivei. Îmi pun speranţe şi în evoluţia lui Vladimir Neagu, un portar de mare viitor, care a fost rezervă la ultimele meciuri din sezonul trecut al Ligii I”. Finala de duminică va fi onorată de mai mulţi reprezentanţi ai Federaţiei Române de Fotbal, printre care şi selecţionerul lotului naţional de juniori născuţi după 1 ianuarie 1990, Adrian Văsîi. Fostul jucător al lui Inter Sibiu îi va monitorizaţi atent pe Cristian Lăzărescu şi Ştefan Sandu, remarcaţi după faza zonală.

În ciuda absenţelor, Gică Butoiu speră că Farul va cîştiga titlul naţional la juniori, mai ales că este ultima şansă pentru majoritatea dintre elevii săi, care încheie astfel junioratul. “Nu ştim mai nimic despre adversari, dar sperăm să învingem, chiar dacă se anunţă un meci dificil. Această generaţie de juniori a mai ratat calificarea în finală în două rînduri şi este ultima şansă să ridice cupa deasupra capului”, a spus tehnicianul constănţean.