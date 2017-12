“Gică Fentă” pleacă de la FC Farul pentru... 200 de dolari

Aflat într-o situaţie delicată în campionat, FC Farul se confruntă şi cu probleme administrative din cauza cărora riscă să-şi piardă jucătorii. După ce mijlocaşul Marius Nae a fost declarat liber de contract din cauza restanţelor financiare, alţii doi jucători sînt la un pas să obţină acelaşi statut. Marea surpriză o reprezintă posibilitatea ca Daniel Florea să plece de la gruparea de pe litoral pentru neachitarea unei sume nesemnificative, 200 de dolari. Privit ca o mare speranţă a fotbalului constănţean, în urmă cu doi ani şi jumătate “Gică Fentă” îi extazia pe conducătorii clubului constănţean la meciul de la Sofia, cu Lokomotiv Plovdiv, din Cupa UEFA-Intertoto. Între timp, atacantul în vîrstă de 21 de ani a ajuns rezervă la echipă secundă, căzînd în dizgraţie după meciul cu Pandurii Tg. Jiu, din etapa a 15-a a Ligii I, cînd nu a putut fi introdus pe teren de antrenorul Ion Marin, pentru că-şi uitase tricoul acasă. În aceste condiţii, Daniel Florea a depus memoriu la Camera Naţională pentru Soluţionarea Litigiilor din cadrul Federaţiei Române de Fotbal, cerînd să fie declarat liber de contract. “Farul are o datorie de 200 de dolari, neachitată de peste 60 de zile şi, conform regulamentului, nu am cum să pierd la comisii. Vreau să devin jucător liber de contract din mai multe motive, pe care nu vreau să le comentez acum. Am avut mai multe discuţii cu cei din conducere, dar nu s-a schimbat nimic. Este adevăr că am avut şi ceva probleme de sănătate, dar un lucru este clar: nu vreau să mai rămîn la Farul. Nu am alte oferte, dar nu-mi fac probleme pentru că sînt tînăr şi am timp să-mi găsesc altă echipă”, a spus Florea. “Este o sumă absurd de mică şi probabil că a fost învăţat să-şi depună memoriu. Din cîte ştiu eu, a primit şi bani în plus din partea clubului”, a replicat Dan Pîra, directorul executiv al FC Farul.

Memoriile depuse de Florea şi de fundaşul Răzvan Farmache ar fi trebuit luate în discuţie ieri, însă membrii Camerei Naţionale pentru Soluţionarea Litigiilor au amînat luarea unei decizii pînă mîine. Cel mai afectat a părut Farmache, amînat pentru a treia oară, chiar dacă a depus memoriu încă din luna decembrie. “Nu înţeleg ce se întîmplă, de ce memoriul meu este mereu amînat. Vremea trece şi celelalte echipe îşi definitivează deja loturile”, a spus fundaşul constănţean.

Altfel, Farul întîlneşte astăzi, de la ora 11.00, într-a partidă de verificare, pe terenul “SNC”, pe CSM Medgidia, formaţie din Liga a III-a. La acest joc, “Săpăligă” nu-l va putea folosi pe Andrej Rastovac, care a lipsit de la antrenamentele de ieri din cauza unei uşoare accidentări.