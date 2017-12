Gică Hagi a simţit că merită să antrenezi, în Bănie

CS Universitatea Craiova a câştigat, pe teren propriu, cu scorul de 3-1 (Mitriţă 58-pen., Bancu 62, Bărbuţ 77 / Ţucudean 42), întâlnirea cu FC Viitorul, din etapa a 20-a a Ligii 1 la fotbal. Un succes important obţinut de olteni, care au beneficiat în mare măsură de decizia arbitrului Horaţiu Feşnic din minutul 56, care a acordat penalty pentru gazde şi l-a eliminat pe Ţîru, rupând echilibrul intr-o partidă extrem de disputată până atunci. Managerul tehnic al campioanei en titre a României, Gheorghe Hagi, nu a dorit să comenteze acest moment important în economia jocului, apreciind faptul că jucătorii constănţeni au comis mai multe greşeli, care au contribuit la stabilirea rezultatului final în partida de sâmbătă.

"Chiar dacă am pierdut, tot ce am văzut în seara asta (n.r. - sâmbătă), tot ce s-a întâmplat la Craiova, stadion, suporteri, două echipe care au jucat fotbal, a contribuit la un spectacol în teren. Un fotbal de nivel, să zicem, ca atmosferă, nu ca joc, european. M-am simţit bine, am simţit şi eu că merită să antrenezi. Am avut un meci echilibrat 60 de minute. Din păcate, o greşeală mare a noastră, iar cu un om în minus lucrurile au fost mult mai uşoare pentru Craiova. Începusem meciul bine, aveam speranţe mari, dar s-a întors meciul. Suporterii gazdelor au pus presiune pe noi, jucătorii au reacţionat şi am gestionat prost genul acesta de presiune", a declarat Gheorghe Hagi la conferinţa de presă desfăşurată după partida de la Craiova.

Întrebat dacă ar putea antrena la Craiova, Gică Hagi a răspuns: "Eu îmi văd de Dobrogea mea, cu litoralul, part time. Vara muncim şi iarna hibernăm. Ne apropiem de iarnă şi ne-am dus la hibernare. Muncim jumătate de normă. Intrăm în vacanţă. Este specificul nostru, la Constanţa".

Referitor la debutul handbalistelor tricolore la Campionatul Mondial din Germania, managerul tehnic al campioanei Romaniei a spus: "Au şi handbal in Paraguay? Ne-am dus dracu'. Noi trebuie să batem Suedia, Danemarca, Germania, acolo trebuie să avem pretenții. Să mergem acolo. Pe cei mai buni să-i batem, pe francezi, pe olandezi. Pe olandezi acum, că la fete e Olanda, nu? Vezi că ştiu şi asta. Nu mă prindeţi cu nimic la sport".