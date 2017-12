Gică Hagi, dezamăgit după meciul pierdut cu Astra

FC Viitorul a pierdut luni seară, la Giurgiu, întâlnirea cu Astra, scor 1-3 (A. Ciobanu 37 / Balaure 15, Al. Ioniţă II 48, Abang 86), iar această înfrângere a împiedicat formația constănțeană să reducă din diferența de puncte care o desparte de poziția a șasea în clasament, ultima care asigură prezența în play-off. Marile ratări ale lui Țucudean, Vînă și A. Chițu, dar și erorile din apărare la golurile Astrei au privat Viitorul de obținerea măcar a unui punct la Giurgiu, iar singurul lucru de apreciat din partida de luni este reușita din lovitură liberă a lui Andrei Ciobanu, un jucător în vârstă de 19 ani.

„Astra a știut să speculeze puținele momente în care am făcut anumite greșeli. Acesta este fotbalul. Nu ne place că am pierdut, dar cred că am făcut un meci foarte bun și am avut ocazii foarte multe. Pierzi, ești dezamăgit, nu-ți place, dar mergem înainte. Le-am spus și în vestiar. Mici detalii. Trebuie să creștem în personalitate, în responsabilitate, să ne conectăm mult mai bine la tot ce înseamnă să produci rezultate. Îmi pare rău. Eram încrezător, eram într-un moment bun. Cred că trebuie să suferim mult anul acesta, după succesul pe care l-am avut în campionatul trecut. Să fim pregătiți să luptăm”, a declarat Gică Hagi.

Pentru Viitorul urmează partida de joi, 21 septembrie, de la ora 16.30, de pe teren propriu, cu Juventus București, ocupanta ultimului loc.

Clasament: 1. CFR 25p (golaveraj: 19-6), 2-3. FCSB şi Astra 21p (16-7), 4. Craiova 19p (14-7), 5. Botoșani 19p (16-10), 6. Timișoara 17p (11-10), 7. Dinamo 16p (15-10), 8. Iași 13p (8-11), 9. Voluntari 11p (12-14), 10. FC VIITORUL 11p (7-10), 11. Sepsi 10p (7-15), 12. Chiajna 5p (7-13), 13. Mediaș 4p (5-22), 14. Juventus 3p (6-17).

Înfrângere la Giurgiu pentru Viitorul