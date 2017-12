Gică Hagi, fericit după succesul Viitorului de la Pitești

FC Viitorul a obținut victoria mult dorită în meciul cu CS Universitatea Craiova, disputat duminică seară, la Pitești, scor 1-0, unicul gol al întâlnirii fiind reușit de Florinel Coman, în minutul 51. Pentru a încheia pe primul loc în clasamentul Ligii 1 la fotbal la finalul campionatului, jucătorii antrenați de Gheorghe Hagi trebuie să o învingă sâmbătă, 13 mai, de la ora 20.00, la Ovidiu, pe CFR Cluj, pentru a nu depinde de celelalte rezultate.

„Fericirea este mare. Suntem bucuroși că am câștigat. S-a văzut în timpul jocului, încă din primul minut, că există presiune. Am avut o medie de vârstă mai mică decât cea a Craiovei. Două cluburi care folosesc mulți tineri. E normal, pentru că se încheie un campionat și nu credeam la început că vom ajunge aici. Am ajuns pe merit pe primul loc la finalul campionatului regulat, iar acum, în play-off, suntem acolo, sus, pentru că avem merite. Sunt fericit de echipa mea, de tot ce am făcut și sperăm ca și în ultima etapă să putem să câștigăm. Ar fi un lucru incredibil să ajungem campioni. Dar există presiune și să vedem cum o să gestionăm lucrurile. Mai e încă un meci și avem probleme de lot, jucători accidentați, jucători care nu mai au prospețimea dinaintea play-off-ului. Trebuie să ne refacem fizic și mental în cele patru zile rămase până la partida cu CFR. Antrenamentele nu mai contează. Va fi un meci greu. Sper să avem inspirația și inteligența ca să jucăm mai bine decât adversarul”, a declarat Gică Hagi.

Luni de la ora 20.30, în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Look TV, va avea loc întâlnirea Astra Giurgiu - Fotbal Club FCSB. Dacă Astra o va învinge pe FCSB, atunci formația bucureşteană nu mai poate trece în clasamentul final de FC Viitorul, rezultatele directe avantajând formaţia constănţeană.

Clasament play-off: 1. FC VIITORUL 41p (golaveraj: 11-8), 2. Dinamo 39p (14-7), 3. FCSB 38p (11-7), 4. CFR 33p (8-13), 5. Craiova 31p (8-11), 6. Astra 26p (9-15).

BILETE LA MECIUL FC VIITORUL - CFR CLUJ

Pentru meciul din ultima etapă cu CFR, programat sâmbătă, 13 mai, de la ora 20.00, pe terenul „Central” din cadrul Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, Fotbal Club Viitorul va pune în vânzare, începând de miercuri, 10 mai, bilete de intrare la preţurile de 20 lei, doar la peluza I şi a II-a. Numărul maxim de bilete care vor fi achiziţionate de către o persoană, conform Legii 04/2012, este de 4.

Biletele de acces se pot procura online, pe www.eventim.ro, şi în magazinele partenere: Orange, Diverta, Germanos, OMV, Carrefour, Cărtureşti şi Humanitas. Nu se vor mai comercializa bilete de acces pentru meci la casele de bilete amenajate la stadion.

Restul locurilor sectoarelor din tribunele I și a II-a nu sunt disponibile, acestea fiind ocupate de persoanele care au achiziționat abonamente pentru meciurile oficiale din sezonul competițional 2016/2017 și abonamente promoționale pentru meciurile oficiale din play-off.

Online, pe site-ul Eventim, spectatorii vor putea achiziționa și bilete electronice, prin tehnologia print@home. Acestea se tipăresc de către cumpărători și vor fi validate prin scanare la intrare.

Și la meciul de sâmbătă clubul constănțean va asigura suporterilor care nu au mijloc de transport personal un autocar tip cursă specială (tur - retur), cu itinerarul Palatul Copiilor din Constanţa - Stadion „Central” Academia Hagi de la Ovidiu. Autocarul va pleca sâmbătă, 13 mai, începând cu ora 18.30, de la Palatul Copiilor din Constanţa. Revenirea suporterilor la Constanța va fi asigurată imediat după încheierea partidei.

