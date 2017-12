Gică Hagi, îmbrâncit și înjurat de jucătorii Craiovei

Meciul dintre FC Viitorul şi CS Universitatea Craiova, disputat sâmbătă seară, pe stadionul central al bazei sportive a Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, scor 2-0 (A. Chițu 5, Hodorogea 36), în etapa a 19-a a Ligii 1, a avut un final extrem de tensionat. După ultimul fluier al centralului Radu Petrescu, constănţenii au început să sărbătorească succesul, iar Gheorghe Hagi s-a îndreptat spre centrul terenului pentru a-şi felicita elevii şi a mulţumi publicului pentru sprijinul acordat pe tot parcursul întâlnirii. Managerul tehnic al grupării de pe litoral a observat un duel verbal încins între Răzvan Marin şi Bogdan Vătăjelu şi a încercat să calmeze spiritele, împingându-l pe fundaşul craiovean şi cerându-i să-i lase jucătorul în pace. În acel moment, masivul atacant al oaspeţilor, Rambe, l-a bruscat pe Hagi şi i-a băgat mâna în gât, cerându-i socoteala. Replica a venit de la portarul lui FC Viitorul, Rîmniceanu, care a încercat să-l lovească pe Rambe, însă jucătorul de 1.90 metri şi aproape 90 de kilograme a făcut o eschivă şi l-a pocnit pe goalkeeperul constănţean cu pumnul în faţă. S-a creat rapid un meleu la care au participat toţi jucătorii şi oficialii ambelor formaţii şi doar intervenţia stewarzilor a făcut ca situaţia să nu degenereze, mai ales că Rîmniceanu a fost oprit cu greu în tentativa sa de a se revanşa în faţa lui Rambe. În final, centralul le-a arătat cartonaşul roşu atât lui Rîmniceanu, cât şi lui Rambe, iar timp de minute bune craiovenii au evitat să intre la vestiare, aşteptând să se liniştească spiritele.

La final, Hagi a fost extrem de nervos după cele întâmplate şi s-a contrat verbal cu antrenorul oaspeţilor, Gheorghe Mulţescu. “Se întâmplă incidente peste tot în fotbal, este tensiune, dar nu pot să accept ca un jucător să vină la noi acasă şi să fie impertinent. În tur, la Craiova, unul de aceeaşi naţie m-a înjurat de m-a rupt, dar am tăcut, pentru că eram în deplasare. Nu eu m-am expus, sunt la mine acasă şi vine un străin să-mi bage mâna în gât! Poate să te înjure oricine, peste o înjurătură mai treci, dar când pune mâna... La fizicul ăla, e luptător, dar fotbalist sigur nu e. E prieten cu fotbaliştii. A vrut să ne bată pe toţi. Să-l dea la box, la greco-romane, să-l bage în ring cu fraţii Stoica. Vine la mine, care sunt piticanie, am 30 de kilograme. S-a găsit să mă bată pe mine! Pe urmă, a venit şi Rîmniceanu, s-au găsit doi cocoşi. În loc să stea liniştit, că era în formă şi nu luase gol de trei meciuri, s-a găsit să mă apere pe mine. A luat şi roşu, o să primească şi suspendarea. O să-l iau bodyguard”, a spus managerul tehnic al constănţenilor. De partea cealaltă, tehnicianul oltenilor a acuzat jocul dur al gazdelor şi i-a reproşat lui Hagi că a intervenit în conflictul dintre jucători. “Rambe nu avea voie să reacţioneze, chiar dacă a fost provocat şi va suporta sancţiunile. Este clar că nu este în regulă, dar Hagi trebuia să evite treaba asta, nu avea de ce să se implice între jucători. Hagi este o legendă a fotbalului, toată lumea îl respectă, de aceea nu are voie să se coboare la ce a fost pe teren la final”, a declarat Mulţescu.

