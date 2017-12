Gică Hagi împlineşte 44 de ani

Cel mai mare fotbalist român al tuturor timpurilor, Gheorghe Hagi, împlineşte astăzi 44 de ani. Întors acasă, la Constanţa, unde pregăteşte lansarea Academiei de Fotbal care îi va purta numele, “Regele” şi-a anunţat obiectivele pentru acest an. “În primul rînd îmi doresc ca 2009 să-mi aducă multă sănătate mie şi familiei mele. Este un an extrem de important pentru mine pentru că, în sfîrşit, am demarat proiectul la care visez de atîţia ani, şi anume Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi”. Ca în orice început este dificil, însă este o muncă frumoasă menită să vină în sprijinul fotbalului românesc. Avem copii talentaţi, însă depinde de ei dacă vor reuşi să confirme încrederea noastră. La fel de important este şi aportul nostru, pentru că trebuie să reuşim să le punem în valoare calităţile pe care ei le prezintă în momentul de faţă”, a spus Hagi.

Născut pe 5 februarie 1965, la Săcele, în judeţul Constanţa, Hagi a început fotbalul la FC Constanţa (1978-1980), fiind descoperit de Iosif Bukossy, iar în 1983 s-a transferat la Sportul Studenţesc. Din iarna lui 1987 a trecut la Steaua, cîştigînd Supercupa Europei. Hagi a fost autorul unicului gol al partidei cu Dinamo Kiev, desfăşurată la Monte Carlo. Cu Steaua a mai disputat o semifinală, în 1988, şi o finală, în 1989, a Cupei Campionilor Europeni. Din 1990 a părăsit campionatul României, evoluînd la Real Madrid, Brescia, FC Barcelona şi Galatasaray Istanbul. Cu Galatasaray a cucerit Cupa UEFA şi Supercupa Europei (ambele în 2000).

Cu echipa naţională a României a fost prezent la cîte trei turnee finale ale Campionatului Mondial (1990, 1994 şi 1998) şi ale Campionatului European (1984, 1996 şi 2000). La finele anului 2000, cînd s-a retras din activitatea competiţională, deţinea numeroase recorduri ale fotbalului românesc: cele mai multe jocuri şi goluri la echipa naţională, 125 de meciuri şi 35 de goluri, cea mai lungă perioadă ca “tricolor”, 16 ani şi 10 luni; cele mai multe banderole de căpitan al “tricolorilor”, 65, cele mai multe jocuri şi goluri în cupele europene. A fost desemnat de cele mai multe ori fotbalistul român al anului, în 1985, 1987, 1993, 1994, 1997, 1999 şi 2000. În prima divizie din România a acumulat 223 meciuri şi 141 goluri, fiind de două ori golgeter (1984-1985 şi 1985-1986). În 1999 a fost ales fotbalistul român al secolului.