Gică Hagi, în extaz după victoria cu Voluntari

La finalul partidei Farul- FC Voluntari, scor 3-0, Gheorghe Hagi, antrenorul constănțenilor, a comentat succesul formației sale în fața ilfovenilor.

Hagi și-a lăudatechipa pentru jocul bun contra ilfovenilor și îl elogiază pe portarul Marian Aioani pentru intervenția din finalul primei reprize, la marea ocazie a lui Armaș.

„Un meci foarte bun de la început până la sfârșit.Cred că este cel mai bun meci al nostru, poate doar cu CFR-ul am jucat mai bine. Acasă jucăm bine, fiecare meci are anumite detalii, anumite momente. Și azi momentul cel mai important a fost când Aioani a scos acea minge. El ne-a dat la pauză încredere. am intrat cu 1-0. Apoi a venit acel penalty, am ratat, dar am rămas sus. Am schimbat sistemul, poziția atacanților la pauză. Nu am mai jucat în linie cu 3, am jucat cu 2 atacanți și unul în spatele lor și am făcut-o foarte bine.Sunt multe aspecte pozitive. Nedelcu, Iancu, Petre, Moldoveanu, jucătorii care au venit arată bine, au demonstrat că am făcut bine că i-am adus. În lupta aceasta arătăm bine, acasă arătăm foarte bine. Presiunea există oriunde”, a declarat Hagi.