Gică Hagi, manager tehnic Viitorul: „Nu am început bine jocul şi nu l-am terminat cum trebuie”

După înfrângerea de miercuri seară de la Ploieşti, 1-2 (C. Matei 85 / Neguţ 10, 89) cu Chindia Târgovişte, în etapa a patra a play-out-ului Ligii 1 la fotbal, managerul tehnic al formaţiei FC Viitorul Constanţa, Gheorghe Hagi, a declarat la conferinţa de presă: „Sincer, nu ne aşteptam (n.r. - să pierdem). Aveam încredere mare că vom scoate un rezultat bun, dar acesta este fotbalul. Câteodată, când mai puţin te aştepţi, vine şi acea greşeală din ultimele minute, după ce am marcat gol şi toţi erau cu moralul foarte bun. Nu am început bine jocul şi nu l-am terminat cum trebuie. Trebuie să folosesc lotul cât pot mai bine, pentru că este greu, după atâtea luni de pauză, să poţi să joci la trei zile, duminică - miercuri, pentru că trebuie să-i dăm şansa pe care o merită fiecărui jucător”.

În repriza a doua a partidei de la Ploieşti a debutat în prima ligă în formația constănţeană și tânărul mijlocaş Darius Grosu (18 ani), jucător format la Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi”.

„Darius a intrat, e puternic, mai are multe să înveţe. El şi ceilalţi tineri mai au de învăţat mult. Normal, capătă experienţă în fiecare zi. Ei nu se nasc mari, devin mari doar dacă sunt serioşi şi continuă şi munces foarte mult. Noi în Academie avem foarte mulţi jucători talentaţi. Cel care are ambiţie şi e motivat să progreseze în fiecare zi, cu siguranţă va face carieră. Ei sunt norocoşi. Obiectivul clubului nostru este să puncteze cu jucători tineri. Dăm şansă celor tineri. Vrem să jucăm fotbal, nu doar să-i promovăm. Avem exigenţe foarte mari de la ei”, a spus Gică Hagi.

În etapa viitoare, a 5-a din play-out-ul Ligii 1, FC Viitorul Constanţa va întâlni luni, 22 iunie, de la ora 20.00, pe teren propriu, pe FC Hermannstadt.