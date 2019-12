Gică Hagi, manager tehnic Viitorul: „Trebuie să luptăm pentru a intra în play-off”

Înfrângerea de la Mediaş, scor 0-1 (Chamed 58), înregistrată vineri seară de FC Viitorul Constanţa în partida cu Gaz Metan, ultima din acest an, în etapa a 22-a a Ligii 1, nu a permis echipei de la ţărmul mării să încheie 2019 aşa cum ar fi dorit managerul tehnic Gheorghe Hagi. Fotbaliştii Viitorului nu au mai găsit soluţiile pentru a găsi drumul spre gol şi au cedat la limită, iar diferenţa faţă de principala urmăritoare, FC Botoşani, s-a redus la două puncte. Pentru Viitorul vor urma în luna februarie a anului viitor patru confruntări extrem de importante, cu CSM Politehnica Iaşi (în deplasare), cu Universitatea Craiova (acasă), cu CFR Cluj (d) şi cu Academica Clinceni (a), la finalul cărora formaţia constănţeană vrea să obţină încă o calificare în play-off.

„E simplu, din păcate, mici detalii. Am pierdut un meci în care, cred eu, că am avut şansa noastră. Ne doream mult să facem un rezultat pozitiv şi chiar să câştigăm. Am controlat meciul destul de bine în prima repriză, am avut ocaziile noastre. Şi a doua repriză am încercat. Din păcate, în jumătatea adversă, nu mai suntem proaspeţi, nu mai avem ideile bune, nu mai avem atacanţi. Şi când nu ai atacanţi e greu să marchezi. N-am arătat o prospeţime, cred eu, mai mult mentală din partea lor, luciditate, demarcare, execuţie. Bine că s-a terminat anul. Suntem acolo. Anul care vine avem patru meciuri şi trebuie să luptăm pentru a intra în play-off. Din păcate, sunt şi perioade din acestea. Am început foarte bine sezonul, am mers bine şi am terminat mai puţin bine sau prost. Dar asta e. Suntem încă acolo, ne luptăm. Sperăm să luăm decizii bune în această iarnă. Vom analiza toate în această perioadă, ce am făcut bine, ce n-am făcut bine, fiecare cu randamentul lui”, a declarat, după înfrângerea de la Mediaş, Gheorghe Hagi.