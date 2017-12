Gică Hagi, mulţumit de evoluţia din Cupa României

FC Viitorul a fost eliminată în optimile de finală ale Cupei României la fotbal, după ce a pierdut marţi seară, întâlnirea de la Botoşani, gazdele câştigând cu scorul de 3-2 (Chitoșcă 50, M. Roman I 74, Plămadă 81 / Gavra 64, Drăguș 78). Dar modul în care au evoluat tinerii jucători constănţeni în partida de la Botoşani a fost unul apreciat de toată lumea, jocul fiind unul spectaculos, cu numeroase faze de poartă, în ciuda terenului greu şi a temperaturii scăzute la ora disputării meciului.

Gheorghe Hagi, managerul tehnic al campioanei en titre a României, s-a declarat mulţumit de jocul prestat de tinerii jucători de la Viitorul, şi aşteaptă ca aceştia să facă pasul spre echipa mare: „E greu să mă vedeţi să vorbesc în termeni pozitivi şi bine după o înfrângere, dar nu am de ce să nu o fac. Pentru că am făcut un joc foarte bun, cu o echipă foarte, foarte tânără. A fost un test reuşit pentru noi, cu toate că am pierdut meciul. Eu cred că am câştigat jucători de viitor, jucători importanţi, care sunt în echipele naţionale şi care au luptat pe teren cu un adversar din primele cinci din România, care e într-o formă foarte bună, pe un teren foarte greu, şi au arătat că pot face faţă. A venit oboseala, a scăzut concentrarea şi experienţa şi-a spus cuvântul şi am primit golurile. În rest, de la bine în sus, sunt mulţumit din toate punctele de vedere. Au arătat că, uşor, uşor, putem să ne bazăm pe ei. Cred că s-a văzut că a investi în tineri este foarte bine şi cred că suntem pregătiţi şi pentru ziua de mâine”.

Pentru FC Viitorul urmează partida din deplasare, cu CS Universitatea Craiova, din etapa a 20-a a Ligii 1 Betano, programată sâmbătă, 2 decembrie, de la ora 20.45 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look TV).

„Noi, în primul rând, trebuie să luptăm să intrăm în play-off. O să fim fericiţi dacă intrăm acolo. O să fie, încă o dată, cum a fost în ultimii doi ani, ceva fantastic pentru noi să ne ducem în primele şase. Luptăm. Obiectivul nostru declarat este ca la anul să fim tot în prima ligă. Pentru noi o scenă frumoasă, copiii au nevoie ca să arate, să se verifice. În rest, normal, mentalitatea noastră este una de învingător, încercăm să ne impunem în fiecare meci. Drumul e bun. Cred că suntem pregătiţi să ne luptăm”, a mai spus Gică Hagi la conferinţa de presă desfăşurată după meciul de la Botoşani.

