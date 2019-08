Gică Hagi, mulţumit de startul Viitorului în actualul campionat

FC Viitorul Constanţa a trecut la scor de FC Voluntari, duminică, în etapa a şaptea a Ligii 1 la fotbal, victoria cu 4-0 (G. Iancu 16, G. Ganea 55, Houri 82, Rivaldinho 87) mulţumindu-l pe Gheorghe Hagi, care a remarcat prestaţia lui Rivaldinho din repriza a doua.

„Dacă ne uităm la scor, se poate vorbi că meciul a fost la discreţia noastră, dar eu zic că am muncit foarte mult, am fost serioşi, am produs fotbal cu mingea, cu multe atacuri poziţionale. În prima repriză am suferit la ultima pasă. A doua repriză a intrat Riva şi lucrurile au devenit mai penetrante. Totdeauna când a primit mingea a ştiut ce face cu ea, nu a pierdut-o. A fost un jucător în plus. Plus şi Iancu, în repriza a doua, ca şi număr 10, a pasat bine şi era mult mai periculos. Mă bucur că avem soluţii, că am câştigat, pentru că după trei egaluri aveam nevoie de această victorie. Sunt multe aspecte pozitive în acest început de campionat. Să rămânem cu picioarele pe pământ, să fim modeşti şi să muncim în continuare, să menţinem ritmul. Fundaşii şi mijlocaşii şi-au făcut treaba ca întotdeauna, dar am avut un jucător în repriza a doua care, cred eu, a schimbat tot jocul. Nu vreau să îl laud pe Riva, dar a făcut o repriză extraordinară, ca şi atacant”, a spus Gică Hagi.

„DEVENIM PERICULOŞI”

Deocamdată, obiectivul Viitorului este calificarea în play-off, antrenorul Gheorghe Hagi neanunţând că formaţia constănţeană se va bate la titlu: „Devenim periculoşi. Dar nu e un concurs. Am încă ambiţia asta să produc mult, să progresez şi să produc jucători foarte buni. Viitorul este singura echipă la care în momentul de faţă antrenorul spune că nu vrea să câştige campionatul. Că nu poate sau nu s-a propus. Greşesc. Nu a propus. Nu v-am zis din prima zi că eu vreau să câştig campionatul. Eu vreau să ajung în play-off. Sunt realist şi recunosc, chiar dacă în vestiar... Ei mă ştiu... Noi avem o mentalitate, vrem să câştigăm fiecare meci. Obiectivul nostru numărul unu este să intrăm în play-off. Cînd am ajuns acolo, vom vedea, călătoria e lungă. Trebuie să-i coordonez”.