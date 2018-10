Gică Hagi, mulţumit pentru calificarea de la Iaşi

Calificarea obţinută de Viitorul la Iaşi, echipa constănţeană ajungând în sferturile de finală ale Cupei României, trecând de CSM Politehnica Iaşi, scor 2-2 (I. Hagi 15-pen., Măţan 39 / Moussa 54, Frăsinescu 75) şi 5-3 la loviturile de departajare, a arătat două reprize diferite pentru jucătorii antrenaţi de Gheorghe Hagi. După ce au condus cu 2-0 la pauză, fotbaliştii constănţeni au fost egalaţi, chiar dacă gazdele jucau cu un om mai puţin, iar al treilea gol nu a fost înscris în superioritate numerică, astfel că emoţiile au fost şi mai mari la loviturile de departajare.

„Sunt fericit că am trecut, chiar dacă la penalty. Am învăţat ceva şi în seara asta, după 120 de minute, după penalty-uri. În prima repriză am fost agresivi, am atacat, am produs fotbalul care trebuia. A doua repriză am tratat superficial, am dat adversarului timp să gândească, să joace. O repriză foarte slabă. Dar sunt mulţumit că am trecut turul în deplasare. Mă bucur foarte tare că Ianis ne ajută să ne îndeplinim obiectivele, arată că este un lider şi un jucător important pentru echipa noastră. Creşte de la meci la meci, are ritm. Eu cred că Viitorul are merite multe”, a declarat managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi, după meciul de la Iaşi.

FC Viitorul va disputa următorul meci oficial duminică, 4 noiembrie, de la ora 16.00, în deplasare, cu Dunărea Călărași, în etapa a 14-a din Liga 1, prima din returul sezonului regulat, iar Gică Hagi are o singură dorinţă: „M-aş bucura să joace şi ei (n.r. - jucătorii de la Dunărea Călăraşi vor întâlni joi seară, pe teren propriu, pe FCSB) 120 de minute, să fie şi măcar la fel de obosiţi, pentru că jucăm cu ei duminică”.

Celelalte rezultate înregistrate marţi, în optimile de finală ale Cupei României: FC Hermannstadt - FC Voluntari 3-0 (Nkololo 38, P. Petrescu 51-pen., Kuca 90+1) şi AS Turris-Oltul Turnu Măgurele - Universitatea Craiova 1-4 (Al. Fotescu 33 / Donkor 49, Bancu 51, A. Burlacu 79, Cicâldău 77).

Programul celorlalte meciuri din optimi - miercuri, 31 octombrie, ora 16.30: CS Mioveni - Sepsi Sf. Gheorghe (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport)

ora 19.00: Universitatea Cluj - Astra Giurgiu (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport)

ora 21.45: Gaz Metan Mediaş - CFR Cluj (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport)

joi, 1 noiembrie, ora 19.00: AFK Csikszereda - Dinamo București (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport)

ora 21.45: Dunărea Călăraşi - FCSB (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport).

În caz de egalitate după 90 de minute de joc, vor urma două reprize de prelungiri, iar dacă egalitatea se va menține se vor executa lovituri de departajare.