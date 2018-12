Gică Hagi, nemulțumit de jocul Viitorului în remiza cu Gaz Metan

Managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi, s-a declarat nemulțumit de modul în care au evoluat jucătorii pe care îi pregătește în partida cu Gaz Metan Mediaș, scor 2-2 (Luchin 25-autogol, Yazalde 89 / Drăguş 31, Houri 74), din etapa a 19-a a Ligii 1 la fotbal, formația constănțeană irosind șansa de a urca pe locul secund în clasament.

„Felicit echipa gazdă, care a făcut un meci foarte bun. Chiar dacă au avut și un om în minus, ca și spirit, ca și luptă, ca și dorință, a doua repriză, după ce au luat gol, au venit peste noi, au avut ocazii. Noi din păcate, am rămas corigenți la capitolul atitudine, determinare, de a gestiona situațiile favorabile, de a controla meciul. De pe margine tot încercam să îi așez. M-au decepționat mijlocașii, neatenți, dar asta e. Până la urmă e un punct, important să nu pierdem, era foarte important să luăm trei puncte pentru a ne lupta acolo, în față. Să vedem dacă putem să ne luptăm cu cei mari”, a spus Gică Hagi.

Jucătorii Viitorului au evoluat din minutul 38 cu un om în plus, după eliminarea lui Marius Constantin, însă au ratat victoria la Mediaş, iar la finalul partidei Gheorghe Hagi a concluzionat: „Nu am avut spirit. Am pierdut mijlocul terenului. Au fost mai iuți ca noi. Și-au dorit mult mai mult decât noi. Sunt supărat pe ei, dar o să-mi treacă și o să vedem ce vom face în următoarele două meciuri. Cea mai mare greșeală a noastră ca și echipă, ca și club, e să credem în momentul de față că suntem mari. Trebuie să ne vedem de ale noastre. Să muncim”.