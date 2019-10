Gică Hagi nu a fost susţinut după pierderea barajului cu Slovenia, din 2001

Managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi, a discutat în cadrul conferinţei de presă de sâmbătă şi despre echipa naţională, aducându-şi aminte de barajul cu Slovenia, din 2001 şi de modul în care a fost părăsit atunci de toată lumea, după ratarea calificării la Campionatul Mondial din 2002.

„Acum selecţionerii sunt susţinuţi la echipa naţională. Spuneţi de alţii că nu au fost susţinuţi. Când am scris acea scrisoare, Lăsaţi-mă să trăiesc în România... Am scris-o eu, am fabricat-o. S-au întâmplat lucuri. Aş fi vrut să am şi eu susţinere, ca să pot să demonstrez ceva, un an şi jumătate, doi. După două luni, m-au lăsat cu paşapoartele la uşă. Imediat am fost lăsat singur. S-au ascuns toţi. Să vină momentul să recunoască. M-au luat de acasă. Eu nu am vrut. Am declarat că vreau să stau în vacanţă un an. M-au chemat, iar când s-a pierdut, m-au lăsat singur. Ca în România. Când se pierde, nu mai stă unul în faţă. În schimb, eu ies, nu am probleme. Vorbesc. Pentru mine era o provocare. Nu mai aveam de demonstrat multe. Am fost lăsat. M-au aruncat în mare, la Constanţa, cu colacul, şi salvează-te. Nu cu vaporul, cu barca, cu yacht-ul. Şi salvează-te, Hagi”, a spus Gică Hagi.