Gică Hagi nu a primit vreun răspuns: „Să îmi cer scuze că am muncit...”

Managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi, a anunţat vineri, în cadrul conferinţei de presă premergătoare meciului pe care formaţia constănţeană îl va susţine duminică seară, la Cluj-Napoca, faptul că nu va mai vorbi despre echipele naţionale până în momentul când va fi implicat direct, în vreo funcţie în cadrul federaţiei. Nemulţumit de convocarea unui singur jucător la lot pentru dubla cu Chile şi Finlanda, Gică Hagi a criticat selecţia şi s-a declarat surprins de faptul că cineva aşteaptă scuze din partea lui.

„Îmi place să câştig, am produs jucători. Sunt un tip serios, care am încercat să promoveze tinerii. Sunt valori profesionale care mie îmi rămân. Cred că sunt înconjurat de reguli şi principii clare. Dacă eu trebuie să îmi cer scuze, atunci e un mare semn de întrebare. Să îmi cer scuze că am investit în fotbal. Că am jucat optsprezece ani la echipa naţională, că am peste o sută de meciuri la naţională, că am jucat la trei Campionate Europene şi trei Campionate Mondiale. Am văzut că unii întreabă cine sunt eu ca să vorbesc. Ştiu că unora le stau în gât. Din momentul de faţă îmi cer scuze că mi-am permis să vorbesc despre fotbal, de echipele naţionale. Nu vreau să creez o stare negativă, să atac pe cineva. Tac, privesc şi sper să existe rezultate la echipele naţionale. Am crezut că pot să-mi dau cu părerea. Să îmi cer scuze că am muncit... Totul se scrie pe teren. E cel mai bine din punctul meu de vedere să-mi văd de principiile mele”, a spus Gică Hagi.

