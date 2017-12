Gică Hagi, premiat de LPF și felicitat de lumea sportului

Cu ocazia împlinirii vârstei de 50 de ani, Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) i-a oferit, ieri, lui Gheorghe Hagi, cel mai bun fotbalist român al tuturor timpurilor, un trofeu pentru contribuția sa la rezultatele tricolorilor și ale echipelor de club. „Liga Profesionistă de Fotbal a fost prezentă la acest important eveniment din viața marelui fotbalist, oferindu-i un mic trofeu simbolic, cu dragoste și cu recunoștință pentru tot ceea ce a făcut și face în fotbalul românesc”, se arată în comunicatul LPF. Născut la 5 februarie 1965 în localitatea Săcele, Hagi a debutat în prima ligă a României la FC Constanța, în data de 11 septembrie 1982 (SC Bacău - FC Constanța, scor 3-0), când nu împlinise încă 18 ani. De atunci a mai evoluat pentru Sportul Studențesc București, Steaua București, Real Madrid, Brescia, FC Barcelona și Galatasaray Istanbul. A participat cu naționala României la trei turnee finale ale Campionatului European (1984, 1996, 2000) și tot atâtea de Campionat Mondial (1990, 1994, 1998), adunând 125 de selecții și marcând 35 de goluri. A câștigat Cupa UEFA cu Galatasaray (în 2000) și de două ori Supercupa Europei (în 1986 și 2000). Fost căpitan şi selecţioner al echipei naţionale a României, Gheorghe Hagi a sărbătorit împlinirea vârstei de 50 de ani în Turcia, unde se află în această perioadă într-un stagiu de pregătire cu FC Viitorul, în Antalya, conducând antrenamentul echipei sale.

FELICITAT DE COPIII DE LA ACADEMIE, DE HALEP, COMĂNECI ȘI BUTE

Ieri, cu ocazia zilei sale de naștere, colectivul tehnic și administrativ al Academiei de Fotbal de la Ovidiu, care îi poartă numele, i-a transmis “Regelui” un sincer „LA MULȚI ANI”, bucurii și împliniri în toate proiectele. Hagi a primit o urare și din partea celui mai bun sportiv român al anului trecut, Simona Halep, care a scris pe contul său de Facebook că acesta a motivat-o dintotdeauna prin sfaturile sale. „Astăzi, omul care m-a motivat dintotdeauna să merg mai departe, să încerc mereu mai mult şi să reuşesc în ceea ce fac împlineşte frumoasa vârstă de 50 de ani! Îi doresc multă sănătate și să fie fericit alături de cei dragi lui. La mulţi ani, Gheorghe Hagi!”, a scris tenismena constănțeană. De asemenea, Halep a însoţit mesajul scris, atât în limba română, cât şi în cea engleză, de o fotografie de când era mică, în care apare alături de Hagi pe un teren de tenis.

Și campioana olimpică de la Montreal, Nadia Comăneci, i-a urat “LA MULŢI ANI” fostului căpitan şi selecţioner al echipei naţionale a României, Gheorghe Hagi. „La mulţi ani, prieten drag!”, a scris Nadia Comăneci, ieri, pe pagina personală de Facebook, publicând şi o fotografie în care apare alături de Gheorghe Hagi. Pugilistul Lucian Bute, fost campion mondial la supermijlocie în versiunea IBF, a notat pe contul său de Facebook, cu ocazia zilei de naştere a fostului internaţional Gheorghe Hagi, că datorită evoluţiilor de la Cupa Mondială din 1994 a decis să aibă o carieră sportivă. „LA MULŢI ANI Regelui Sportului din ‎România - Gheorghe Hagi. Îmi amintesc cu mari emoţii anul 1994, când ieşeam în stradă alături de milioane de alţi români şi mă bucuram la maxim de rezultatele echipei naţionale conduse de unicul ‎Hagi! Acele momente au contribuit decisiv la decizia mea de a urma o carieră în sport”, a scris Bute pe contul său de Facebook. Bute a postat şi două fotografii, una în care apare numărul 50, reprezentând anii lui Hagi, însoţit de o imagine de la Cupa Mondială din 1994, şi încă una în care apar cinci tricouri cu numărul fostului internaţional român şi cu numărul 10 din perioada în care „Regele” evolua la Galatasaray Istanbul şi echipa naţională.

MARICA SPUNE CĂ DATORITĂ LUI HAGI ŞI-A GĂSIT DRUMUL ÎN VIAŢĂ

Atacantul echipei naţionale a României Ciprian Marica a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj de felicitare adresat fostului internaţional Gheorghe Hagi, cu ocazia aniversării a 50 de ani, prin care îi transmite că l-a influenţat în ceea ce priveşte cariera sa. „La mulţi ani, Gheorghe Hagi, şi de aici, din Turcia, locul unde ai revoluţionat fotbalul! Ai fost idolul copilăriei mele, eşti şi vei fi în continuare un model pentru mine. De aia sunt emoţionat şi acum când ne vedem! Îţi mulţumesc pentru că datorită ţie mi-am găsit drumul în viaţă. În copilărie am început sportul cu înot şi tenis, dar seara fugeam la bunica să pot să urmăresc meciurile României la CM din SUA! Părinţii credeau că dorm, dar eu îmi scriam cu pixul HAGI pe tricou şi ieşeam în stradă, să mă bucur cu mulţimea de reuşitele tale şi ale celorlalţi tricolori! La fiecare miuţă jucată în spatele blocului am vrut să fiu Hagi, era bătaie mare printre copii ca să-ţi poarte numele. Am mers apoi la fotbal ca să-ţi calc pe urme! Mulţumesc, Gică! Sau cum se spune aici, în Turcia, când vede cineva o imagine cu tine, I love you, Hagi!”, a fost mesajul postat de Marica.