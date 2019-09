Gică Hagi: „Rog mai mult respect față de numărul 10”

Fostul căpitan al echipei naționale a României și purtător al tricoului cu numărul 10, Gheorghe Hagi, cel care a condus reprezentativa tricoloră spre multe victorii internaționale, s-a declarat nemulțumit de faptul că importanța acestui tricou nu mai este apreciată. Managerul tehnic al Viitorului a tras un semnal de alarmă în condițiile în care la națională actualul purtător al acestui tricou nu mai este titular, iar între meciul cu Spania și cel cu Malta acesta a fost schimbat între jucători

„Speranța mea e una singură, să ajungem într-o bună zi la nivelul acela mare. Să avem și noi un număr 10 adevărat. Puternic, mare. Nu tricoul cu numărul 10 al echipei naționale să fie rezervă. Asta e supărarea mea cea mai mare la tot ce am văzut în ultimul timp în România. Rog mai mult respect față de numărul 10. Pentru că el are un rol important, personalitate, pentru că trebuie să decidă meciuri. Pentru că acest număr a fost purtat de cei mai mari fotbaliști din România din toate timpurile. Numărul 10 e titular. Pentru că acela face diferența. Cu mine, când o să fiu eu, când am să răspund eu, îl va purta cel care trebuie să decidă meciurile. Un rol important în teren. Ne batem joc. Până nu să avem acel număr 10 acolo, eu cred că greu vom ajunge să facem performanță. Mai mult respect față de acel tricou. Numărul 10 la echipa națională nu poate să joace zece minute. Mai mult respect, seriozitate. Am fost un decar, unul dintre cei care a purtat acel tricou. Din păcate, am ajuns și aici”, a declarat Gheorghe Hagi, managerul tehnic al Viitorului.