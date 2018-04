Gică Hagi, supărat pe Dragnea: Constanța e prea mică pentru un stadion nou?

Prezent la Focşani, unde a inaugurat un bazin de înot, liderul PSD a spus că România are nevoie şi de stadioane noi. De altfel, preşedintele Camerei Deputaţilor a anunţat că şi Focşaniul se va bucurade o arena nouă. Târgu Jiu, Arad, Alexandria sau Turnu Măgurele sunt alte oraşe din România care vor avea stadioane noi.



La auzul acestor cuvinte, Hagi a reacţionat virulent:"Poate auzim că se face un stadion şi la Constanţa! Se fac stadioane în toată ţara! Aud că se fac şi prin cine ştie ce comune, numai la Constanţa nu se poate. Nu se poate! Şi sunt la bani... Am auzit că se fac vreo 100 de stadioane, dar nu am auzit nimic de Constanţa. Oraşul e prea mic, nu e important. S-a născut unul acolo, mare fotbalist, o Academie... Nu, ce să-i facem? Lasă, că a băgat el bani acolo, că iubeşte prea mult fotbalul şi a băgat bani pe câmp. Nu am nici canalizare, acum vreau să fac. Vă daţi seama unde ne ducem?", a spus Hagi într-o conferinţă de presă, vizibil iritat.