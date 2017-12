Gică Hagi: „Un moment total confuz în fotbalul românesc”

Managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi, s-a referit, înaintea partidei pe care echipa sa o va susține la Giurgiu, cu Astra, în etapa a 10-a a Ligii 1 la fotbal, și la subiectul legat de situația de la echipa națională. În acest moment nu poate fi pusă în discuție o prezență a sa pe banca tehnică a tricolorilor, : „În românia facem cu toții un lucru foarte bun. Vorbim mult, comentăm mult. Nu este responsabilitatea mea. Eu am un club de fotbal, sunt patron și nu pot fi în același timp și antrenorul echipei naționale. Mie nu îmi place să amestec lucrurile, mai ales într-un moment total confuz în fotbalul românesc. Chiar dacă unii au interes să-l facă, să se folosească de numele meu. Eu am spus clar, chiar dacă, într-o bună zi, cred că voi antrena echipa națională. Este speranța mea”.

Gică Hagi așteaptă din partea viitorului selecționer să obțină rezultatele dorite de suporteri: „Îi doresc baftă. Antrenorul echipei naționale va avea o responsabilitate foarte mare. România trebuie să facă rezultate la toate categoriile de vârstă în fotbal. Primul care susține fotbalul românesc sunt eu. Fost mare fotbalist, s-a întors acasă, a investit în tineri și am o Academie. Produc jucători pentru loturile naționale. Este important să avem succes de acum încolo. Antrenorul care va conduce naționala se înhamă la o muncă foarte grea. Trebuie să construiești o echipă competitivă care să obțină rezultate. Trebuie să produci o echipă, care să facă față exigențelor. Nu o să fie ușor. Fotbalul românesc are nevoie de o strategie concretă, care să aducă succes”.

„Un coleg de-al dumneavoastră a scris că nu pot să plec la națională pentru că am datorii la bancă. Continuăm să denigrăm, subtil. Păi la cât am vândut eu vara aceasta, îi spun celui care a scris că nu am luat eu creditul acela așa de mare, așa că este acoperit”, a mai spus Hagi.

