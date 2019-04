Gică Popescu a demisionat din funcţia deținută în Comitetul de Organizare al CM 2030

Gică Popescu (51 de ani) a demisionat din funcţia pe care o ocupa în Comitetul de Organizare al Cupei Mondiale de Fotbal din 2030.

Iniţial s-a scris că totul ar fi pornit din cauza unei poze în care apare alături de Răzvan Burleanu, adversarul său numărul unu în fotbalul românesc. Căpitanul Generaţiei de Aur va rămâne cu postul de consilier onorific al Vioricăi Dăncilă, dar plecarea sa din funcţie e un pas în spate pentru şansele României de a organiza Cupa Mondială din 2030, un mare vis şi o mare lovitură pe care ar putea s-o dea Guvernul Dăncilă.

Gică Popescu a confirmat demisia, dar a precizat că nu are legătură cu poza în care apare alături de Burleanu: "Da, e adevărat că am demisionat din acel comitet pentru Campionatul Mondial din 2030. N-are legătură cu poza, important e că nu mai sunt acolo. Oricum, am foarte multă treabă cu organizarea Campionatului European din 2020 şi nu mai puteam face şi asta. Din fericire, lucrurile merg bine pentru EURO 2020 şi veţi vedea că vom face un turneu final reuşit", a declarat Popescu, pentru gsp.ro, completat de Burleanu: "Nu ştiu subiectul, doar dacă îmi puteţi da dumneavoastră mai multe detalii...Sunt surprins de această decizie fiindcă în primul rând nu există o comisie sau un comitet de organizare pentru Campionatul Mondial din 2030 sau pentru Campionatul European din 2028. E decizia lui, nu pot eu să comentez. A explicat de ce a făcut acest lucru? Cred că el e cel mai în măsură să vă explice de ce a luat această decizie".

Dezvăluirea îi aparţine jurnalistului Decebal Rădulescu şi a fost făcută joi seară, în direct la postul Digi Sport, "Baciul" transmiţându-i acestuia că a luat decizia după ce o poză în care apare alături de Răzvan Burleanu a fost publicată de Libertatea: "Gică Popescu mi-a zis că a demisionat după apariţia acelei fotografii. Când să se facă poza, a apărut brusc în cadru şi acel personaj (n.r. – Răzvan Burleanu). A preferat să demisioneze", a spus Rădulescu.

Imaginea la care face referire Gică Popescu a fost surprinsă la Sofia, la una dintre întâlnirile România-Bulgaria-Serbia la care a participat alături de mai mulţi decidenţi politici şi sportivi, inclusiv Viorica Dăncilă. În imagine, căpitanul marii Generaţii de Aur a fotbalului românesc apare alături de Bogdan Matei, ministrul Sportului, şi consilierul acestuia, fostul jurnalist Andrei Nourescu, dar şi alături de Răzvan Burleanu, preşedintele în funcţie al FRF: "Nu există un dialog apropiat. Ce cred colegii mei din Generația de Aur? Nu ştiu! Credeţi ce vreţi, dar n-aţi fost în pielea mea! Nu ştiţi ce e în sufletul meu! Nu răscolitţi un episod dureros pentru mine şi vă cer să nu faceţi aprecieri după un rahat de poză. Nu vă doresc să trăiţi ce am trăit eu", spunea fostul fundaş, pentru Libertatea.

De unde a plecat războiul

Cum a ajuns Gică Popescu să-l considere pe Răzvan Burleanu marele duşman din fotbalul românesc? Rădăcinile le găsim în martie 2014, când "Baciul" urma să-l înfrunte pe Burleanu în alegerile de la Federaţia Română de Fotbal. Cu o seară înainte, însă, Popescu a fost condamnat la închisoare cu executare în Dosarul Transferurilor şi nu a mai putut candida. Despre Burleanu şi ale sale legături cu Băsescu, Dâncu şi Dragnea nu are o părere prea bună, iar faptul că tatăl i-a murit în timp ce se afla în spatele gratiilor a făcut ca momentul să fie şi mai dureros. În 2018, când Burleanu l-a învins pe Ionuţ Lupescu în algerile de la FRF, Popescu a fost de partea fostului coleg din Generaţia de Aur.

Demisionar din postul pe care-l ocupa în Comitetul de Organizare al Cupei Mondiale din 2030, Gică Popescu va rămâne consilierul premierului Viorica Dăncilă şi va coordona proiectul de organizare al Campionatului European de Fotbal din 2020.

Anunţul conform căruia România vrea să organizeze Cupa Mondială din 2030 alături de Bulgaria şi Serbia a fost făcut în noiembrie 2018, după o întâlnire la care au luat parte Viorica Dăncilă, Alexis Tsipras, premierul Greciei, şi premierul bulgar Boiko Borisov.