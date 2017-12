Gică Popescu, așteptat la FC Viitorul

Vicepreşedintele Fotbal Club Viitorul, Constantin Stamate, a declarat joi, la Casa Fotbalului din București, că fostul internaţional Gheorghe Popescu este oricând binevenit să facă parte din clubul patronat de Gheorghe Hagi. „Gică Popescu este invitat de onoare şi cred că va veni cu mare plăcere să vadă echipa noastră. Nu ştiu dacă el va veni alături de Hagi deocamdată, dar ar fi un plus, într-adevăr. Gică Popescu este oricând binevenit”, a spus Stamate.

Fostul internaţional a fost eliberat condiţionat, miercuri seară, după ce a executat un an şi opt luni din pedeapsa de trei ani, o lună şi zece zile primită în dosarul transferurilor de jucători. „Se încheie cea mai grea perioadă din viața mea și aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine în această perioadă, prietenilor mei, colegilor de la echipa națională, de la Craiova, de la Barcelona, de la Galatasaray, de la Eindhoven și tuturor celor care s-au gândit la mine în această perioadă. Dacă aș putea să aleg de unul singur ce aș face de mâine, singurul om alături de care aș lucra ar fi Gică Hagi. Din păcate, am o perioadă complementară în care nu am voie să activez la un club de fotbal. Încă nu știu exact ce înseamnă și până la ce nivel nu am voie, voi merge în instanță să aflu. Să vedem ce înseamnă să reprezinți un club sportiv. Profesia mea este legată de fotbal. Sunt un produs al fotbalului. Am multe planuri pe care mi le-am făcut în această perioadă, dar nu știu dacă acestea, făcute în detenție, se potrivesc cu realitatea de afară. Îmi va fi foarte greu să stau departe de fotbal, dar trebuie să văd până la ce nivel mă pot implica în fotbal”, a declarat Gică Popescu la ieșirea din închisoare.

