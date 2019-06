Gică Popescu, prezentat oficial la Viitorul!

Sâmbătă, 1 iunie 2019. O zi care se doreşte un pas înainte pentru FC Viitorul prin numirea lui Gheorghe Popescu în funcţie de preşedinte al clubului constănţean. Încadraţi de cele două trofee cucerite de FC Viitorul, cel de campioană a României, din 2017, şi Cupa României, obţinută sâmbăta trecută, FC Viitorul şi-a prezentat în cadrul unei conferinţe de presă noul preşedinte. Gheorghe Hagi, managerul tehnic al clubului constănţean, acum în calitate de patron, l-a însoţit pe Gheorghe Popescu şi a anunţat, oficial, numirea „Baciului” în funcţia de preşedinte al Viitorului.

Dorinţele celor doi sunt de a continua munca începută în urmă cu zece ani la Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi”, iar rezultatele foarte bune pe plan intern să continue, dar marea provocare este reprezentată de atragerea de investitori, astfel încât Viitorul să lupte şi pe plan european, cu şanse de a ajunge în grupe.

„Noi şi în vacanţă muncim. De astăzi avem un nou preşedinte şi nu mi-a fost uşor să-l conving. Echipa a crescut an de an, împlinim zece ani, clubul face un pas înainte, să începem să ne dezvoltăm, pentru a progresa, pentru a încerca să fim mai buni. Din punctul meu de vedere era un moment pentru ca să avem un preşedinte care să se ocupe de brand-ul nostru, de clubul nostru. Este un om serios, competitiv, care o să ne ajute să devenim şi mai buni. Venirea lui Gică (n.r. - Popescu) în familia noastră cred eu că ne face mai puternici. Îi urez baftă şi sper să fie la înălţime. Ne dorim să facem perfomanţă” - Gheorghe Hagi.

„Din 2003, de când m-am retras din activitatea de jucător, am tot fost întrebat când mă întorc în fotbal. Am spus că în ţară mă voi întoarce doar alături de Gică (n.r. - Hagi). Au fost mai multe tentative ale lui Gică şi dacă până acum nu am fost oficial, am discutat tot timpul. Sunt alături de Gică de la început. Personal nu am crezut că se poate dezvolta la un astfel de nivel. Nu m-am gândit că poate să fie cineva care să îşi rişte întreaga agonisire de o viaţă în fotbal pentru a investi în acest lucru şi să facă un lucru incredibil. Am văzut cât de greu îi este de unul singur şi acest lucru m-a convins să vin alături de Gică. Sperăm să ducem acest club la o altă dimensiune, să aducem în cadrul clubului oameni potenţi financiar. Performanţele să crească în anii următori şi să încercăm să facem faţă şi în competiţiile europene. Toată lumea îmi spunea înainte de a face această conferinţă de presă dacă nu îmi este teamă să vin alături de Gică, pentru că e o persoană greu de lucrat cu ea. Eu am spus tuturor că dacă în treizeci de ani nu am reuşit să ne certăm, mă îndoiesc că se va întâmpla acest lucru de acum încolo. Suntem doi oameni de fotbal şi sper să dea Dumnezeu să avem rezultatele pe care le-am avut ca jucători şi în acest proiect” - Gheorghe Popescu.