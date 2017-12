Gigacaloria costă cu 35% mai puțin la Constanţa

Iarna are semne bune pentru constănțenii care își fac griji pentru factura la încălzire. În sezonul rece 2015-2016, toți cei care au locuințele racordate la sistemul termic centralizat vor plăti mai puțin decât anul trecut. Consilierii locali au adoptat, în cadrul unei ședințe de îndată, o hotărâre în care se stabilește ca prețul de facturare a gigacaloriei în Constanța să fie de 250 de lei pe lună, în condițiile în care, anul acesta, costul întreg al gigacaloriei era de 383,2 lei și exista posibilitatea ca, în timpul iernii, să crească până la 410 lei. Practic, iarna aceasta, constănțenii vor plăti mai puțin cu 60 de lei față de anul trecut, când gigacaloria subvenționată era 310 lei, iar costul întreg era de 358,54 lei. „După îndelungi analize și consultări, am decis ca, din bugetul local, să asigurăm cel puțin 133,2 lei din prețul total al gigacaloriei. Am luat această hotărâre după ce am observat că, deși anul trecut Primăria a acordat subvenții pentru toți constănțenii și ajutoare pentru cei defavorizați, numărul debranșărilor este destul de mare”, a explicat primarul interimar Decebal Făgădău.

AJUTOARE PENTRU NEVOIAȘI Având în vedere faptul că subvenția gigacaloriei a crescut față de anul trecut, aleșii au decis și schimbarea condițiilor pentru acordarea ajutoarelor la încălzire din partea Primăriei pentru persoanele și familiile cu venituri reduse. În primul rând, au fost eliminate plafoanele și condițiile suplimentare în baza cărora administrația locală acorda sprijinul financiar, așa că vor rămâne în vigoare doar condițiile prevăzute în Ordonanța Guvernamentală 70/2011 privind măsurile de protecție socială în sezonul rece. Prin urmare, în cazul celor care utilizează energie termică în sistem centralizat, nu vor primi ajutoare decât familiile al căror venit mediu pe fiecare membru este de 786 lei lunar și persoanele singure care câștigă maximum 1.082 de lei pe lună. De asemenea, cei care folosesc ca principală sursă de încălzire lemnele vor primi ajutor de încălzire doar dacă nu depășesc venitul lunar de 1.800 lei pe persoană, în cazul familiilor, respectiv 2.100 de lei, în cazul persoanelor singure. În cazul celor care folosesc butelii GPL, Primăria acordă ajutoare familiilor ale căror venituri pentru fiecare membru nu depășesc 1.600 de lei și persoanelor care nu obțin într-o lună mai mult de 1.900 de lei. În cazul celor care utilizează gazele naturale, primesc sprijin cei care câștigă maximum 615 lei pe lună, iar în cazul celor care folosesc energie electrică, primesc ajutoare cei care câștigă cel mult 915 lei lunar, indiferent că vorbim despre venitul pe membru de familie sau al persoanelor singure. Cuantumul ajutoarelor oferite de Primărie este invers proporțional cu cel oferit prin Ordonanță de Guvern. De exemplu, pentru o familie care primește ajutor de 90% din prețul gigacaloriei, Primăria oferă un sprijin de 6%. În schimb, o familie care primește un ajutor de 5% din partea Executivului va avea un sprijin de 57% din partea administrației locale. Chiar și cei care locuiesc în chirie au dreptul la ajutoare din partea Primăriei, însă trebuie să includă în dosarul de solicitare și o copie după contractul de închiriere.

UNDE SE DEPUN CERERILE? Cei care îndeplinesc toate condițiile pot depune solicitările de ajutoare din partea Primăriei și a Guvernului începând de luni, 26 octombrie. Constănțenii care utilizează energie termică în sistem centralizat pot depune cererile la sediul Primăriei de pe strada Ecaterina Varga nr. 25-27. Cei care folosesc drept combustibil gazele naturale, energia electrică și buteliile GPL trebuie să depună cererile la sediul din incinta City Park Mall, bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C, Sky Level. Cei care utilizează lemne de foc trebuie să meargă la sediul de pe strada Amzacea nr. 13. Toate sediile pot primi solicitări de luni până vineri, între orele 9.00 și 13.00.

EXCLUDERE Chiar dacă îndeplinesc toate condițiile privind venitul pe membru de familie, cei care au în proprietate o altă casă, în afară de cea în care locuiesc, dețin un automobil a cărui vechime este mai mică de 10 ani sau orice alt tip de autovehicul (utilaje agricole, bărci cu motor, motociclete), cei care au depozite în bănci mai mari de 3.000 de lei și cei care dețin terenuri agricole și animale a căror producție anuală depășește 1.000 de euro (în cazul persoanelor singure) sau 2.500 de euro (pentru familii) nu pot primi ajutoare de încălzire. În paginile 8 și 9 din ediția tipărită a ziarului nostru de vineri, 23 octombrie, puteți consulta tabelele privitoare la condițiile exacte de acordare a ajutoarelor la încălzire.

Ce acte sunt necesare pentru solicitarea ajutoarelor la încălzire?

1. Actul de locuință: contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, certificat de moştenitor, contract de comodat, contract de concesiune, împuternicirea notarială dată de proprietarul locuinţei pentru membrii săi de familie care locuiesc în locuinţa sa.

2. Acte doveditoare privind componența familiei: copie după cartea de identitate a fiecărui membru de familie trecut de 14 ani, certificate de naştere pentru persoanele cu vârsta sub 14 ani.

3. Acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei: adeverință de salariu, adeverință de venit de la Administrația Finanțelor Publice.

4. Alte acte doveditoare: talonul autoturismului/autoturismelor (din care să reiasă anul de fabricație), copie după actul de proprietate al bunurilor deținute de toate persoanele menționate în formularul de cerere, copie după ultima factură de plată pentru abonaţii individuali RADET, Congaz sau Enel, în funcție de modalitatea de încălzire, adeverinţă de la asociaţia de proprietari pentru abonații RADET sau Congaz (după caz), din care să rezulte numele şi numărul persoanelor.

5. Cerere-tip care se poate procura de la sediile Primăriei aflate pe strada Ecaterina Varga nr. 25-27, bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116 C și strada Amzacea nr. 13. Formularul se poate descărca și de pe site-ul: http://www.primaria-constanta.ro/.