Gigacaloria, la preţul de anul trecut

Unii vor spune că dăm veşti bune, alţii că nu se bucură atât de tare la vestea că vor plăti la întreţinere la fel ca anul trecut. Cert este că preţul gigacaloriei nu va creşte până la începutul anului viitor. Declaraţia a fost făcută de directorul RADET, Ilie Rachieru, care a precizat că gigacaloria rămâne la acelaşi preţ care a fost adoptat în februarie 2013, adică cel de 351,54 lei/gcal. Ce va fi din ianuarie, nu se ştie. Primarul Constanţei, Radu Mazăre, a arătat că autoritatea locală este, în prezent, în proces cu Agenţia Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), care a aprobat la începutul acestui an o cerere de majorare a preţului agentului. E vorba despre o decizie a ANRE prin care preţul gigacaloriei ar fi putut fi mărit din februarie cu 9%, dacă primăria şi RADET nu ar fi acţionat Agenţia în instanţă. „I-am dat în judecată pe cei de la CET pentru că nu aveau niciun motiv să crească preţul. Nu ştim dacă vom câştiga sau nu procesul. Noi sperăm să câştigăm. Dacă nu câştigăm, CET ne va factura la noul preţ stabilit de ANRE. Din nefericire, CET a început să factureze la preţul majorat către RADET. Atunci am fost nevoiţi să aprobăm în Consiliul Local o majorare de preţ cu 5% a preţului gigacaloriei. Noi, la rândul nostru, am majorat cu 5% ajutoarele pe care le dăm, pentru a nu împovăra constănţenii cu venituri reduse”, declara primarul Radu Mazăre în martie.

PROCES ÎNCĂ PE ROL De atunci, autoritatea locală se luptă în instanţă pentru a câştiga procesul intentat ANRE. Întrebat pe rolul cărei instanţe se află acum procesul, directorul RADET a explicat: „Suntem la instanţa de fond. Dacă vom pierde, facem recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie“. Pe de altă parte, în ceea ce priveşte intenţia administraţiei locale de a prelua CET Constanţa pentru a putea reduce preţul gigacaloriei, Radu Mazăre a precizat că, astăzi, viceprimarul Decebal Făgădău şi directorul Ilie Rachieru vor merge la Bucureşti pentru a se întâlni cu primarul Capitalei, Sorin Oprescu, şi a discuta „despre ce şi cum s-ar putea face“. Amintim că primăriile Constanţa şi Bucureşti au solicitat preluarea CET-urilor, iar acest lucru ar putea fi realizat prin Hotărâre de Guvern. „Trebuie să vorbească, să vedem cum facem trecerea ca să nu întârziem adoptarea HG“, a mai spus Mazăre.

SUBVENŢIA RĂMÂNE Până când administraţia locală va prelua CET şi se vor putea schimba lucrurile, primarul a anunţat că, pe lângă preţul gigacaloriei, care rămâne acelaşi, nu se va schimba nimic nici în ceea ce priveşte sistemul de acordare a ajutoarelor de încălzire. Aşa se face că, la fel ca anul trecut, gigacaloria costă 341 de lei pentru cei care câştigă peste 1.500 de lei pe membru de familie. Pentru cei care câştigă doar 300 de lei lunar pe membru de familie, preţul gigacaloriei este aproape de zero lei. Pentru asta însă, cei care au salarii ori pensii mici şi care nu au venituri trebuie să depună dosar pentru ajutor la încălzire. Normele nu s-au schimbat, însă administraţia locală solicită ca beneficiarii să depună alte dosare, pentru că este foarte posibil ca veniturile constănţenilor să se fi modificat. Astfel, unii pot beneficia de subvenţie în continuare şi alţii nu. Mai sunt şi cazurile în care persoane care anii trecuţi nu s-au încadrat în normele primăriei de acordare a subvenţiei să poată beneficia anul acesta de facilităţi. Totul depinde de veniturile realizate. Într-o ediţie viitoare, vom reaminti care sunt actele ce trebuie depuse, unde vor fi duse spre analiză angajaţilor administraţiei locale şi care sunt pragurile de ajutor pentru diverse categorii de venituri.