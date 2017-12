Giganții IT se întrec în noutăți

Grupul informatic american Apple a invitat, vineri, reprezentanții mass-media la un eveniment special, care va avea loc în data de 9 septembrie, ocazie cu care ar putea fi dezvăluită nouă versiune a smartphone-ului iPhone. Ca de obicei, Apple oferă foarte puține detalii cu privire la eveniment. Un simplu e-mail, cu o imagine atașată în care sunt scrise data 9.09.2014, o adresă și mesajul „Wish We Could Say More”, a fost trimis reprezentanților media. Evenimentul ar urma să înceapă la ora locală 10.00 (17.00 GMT), la Flint Center din Cupertino, California, același loc unde Apple a lansat primul calculator Mac, în anul 1984.

Analiștii se așteaptă ca, la acest eveniment, Apple să dezvăluie noul iPhone 6, care va veni în două versiuni, fiecare cu o diagonală a ecranului mai mare decât versiunile lansate pe piață anul trecut. De asemenea, observatorii speră că pe 9 septembrie Apple va lansa primul său ceas inteligent, iWatch, care va reprezenta o nouă categorie de produse pentru grupul ce a revoluționat industria smartphone, dar care nu a mai lansat un nou produs de la introducerea iPad, în 2010. Speranțele cu privire la lansarea de noi produse au făcut ca acțiunile Apple să crească cu 0,12%, pentru a închide ședința la nivelul-record de 102,25 dolari pe acțiune.

La rândul său, Google face pași tot mai serioși către punerea în practică a intenţiei sale de a introduce pe piaţă drone pentru livrarea echipamentelor, testarea acestor vehicule zburătoare fără pilot fiind în desfăşurare de mai bine de doi ani. După doi ani de experimente în Australia, Google a anunţat că au fost realizate cu succes peste 30 de livrări, dronele transportând o trusă de prim ajutor, o sticlă de apă şi mâncare pentru câini. Prima dronă a transportat batoane de ciocolată pe o distanţă de un kilometru. „Vehiculele zburătoare autonome ar putea deschide o cu totul nouă perspectivă asupra modului de a muta lucrurile - incluzând aici alternative mai rapide, mai ieftine şi care consumă mai puţine resurse în comparaţie cu mijloacele pe care le avem la dispoziţie astăzi", a explicat Google într-un comunicat.

Primele prototipuri de drone create în cadrul proiectului au 1,5 metri lăţime şi 0,8 metri înălţime şi zboară la o altitudine de 40 până la 60 de metri. Google a mai anunţat că l-a numit pe fondatorul companiei Athena Technologies, care a creat sistemul de control al dronelor, Dave Vos, în fruntea unei echipe care să transforme cercetarea din cadrul „Project Wing” într-un produs. Google continuă, astfel, competiţia cu Amazon, care, în decembrie anul trecut, a anunţat că speră să construiască în cinci ani o tehnologie care să permită livrarea produselor către clienţii săi cu ajutorul dronelor. În pofida avansului în ceea ce priveşte construirea de drone, există încă multe limite impuse de avansul tehnologic şi de legislaţie care trebuie depăşite înainte ca aceste dispozitive să poată fi comercializate.