Giganţii IT nu stau pe loc

CREŞTEREA ATRACTIVITĂŢII Afacerile din lumea IT sunt mai dinamice ca niciodată, iar concurenţa este acerbă. Grupul de internet american Yahoo! a anunţat că a cumpărat compania Qwiki, care dezvoltă o aplicaţie ce îi ajută pe deţinătorii de smartphone să realizeze propriile filme cu ajutorul fotografiilor şi clipurilor lor. Valoarea tranzacţiei nu a fost dezvăluită, însă este estimată de presa americană de specialitate la o sumă cuprinsă între 40 şi 50 de milioane de dolari. Qwiki este un start-up new-yorkez care a dezvoltat o aplicaţie ce permite convertirea fotografiilor şi înregistrărilor video realizate cu un telefon inteligent într-un film acompaniat de muzică.

Grupul Yahoo! Inc. încearcă să îşi revigoreze imaginea şi să atragă mai mulţi tineri, sub conducerea actualului director general al companiei, Marissa Mayer. Astfel, în luna mai, Yahoo! a anunţat că va prelua Tumblr, serviciu ce găzduieşte 108 milioane de bloguri, pentru 1,1 miliarde de dolari, după cum a relatat la momentul respectiv Bloomberg. Tranzacţia urmează să fie finalizată în a doua jumătate a lui 2013. Marissa Mayer afirma, la momentul respectiv, că mizează pe faptul că Tumblr va contribui la creşterea atractivităţii Yahoo! pe piaţa publicităţii online, pe care concurează cu Google şi Facebook.

BEBO, RĂSCUMPĂRATĂ Fondatorii reţelei de socializare Bebo, britanicul Michael Birch şi soţia sa, Xochi, au anunţat că au răscumpărat acest site pentru o sumă de un milion de dolari, la cinci ani după ce l-au vândut companiei AOL. Michael Birch îşi doreşte să relanseze reţeaua de socializare Bebo.com, care în luna mai a fost pusă sub protecţia legii falimentului de către precedentul proprietar al companiei, fondul de investiţii american Criterion Capital Partners. Michael Birch a anunţat că The Monkey Inferno, compania sa de investiţii care are sediul în San Francisco, a cumpărat Bebo pentru un milion de dolari. Reţeaua de socializare Bebo, înfiinţată de Michael Birch şi de soţia sa, Xochi, în 2005, a fost vândută companiei americane AOL în 2008, pentru 850 de milioane de dolari. La momentul respectiv, Bebo se afla pe locul al treilea în topul reţelelor de socializare, având 40 de milioane de utilizatori la nivel mondial. Bebo a pierdut însă teren în faţa reţelei de socializare Facebook, site-ul sfârşind prin a fi vândut de către AOL fondului de investiţii american Criterion Capital Partners, în 2010, pentru o sumă de doar 10 milioane de dolari. Acum, reţeaua de socializare Bebo urmează să fie reinventată de o echipă de 21 de persoane. „Bebo a fost mereu o reţea care şi-a dorit să pună oamenii în legătură unii cu alţii şi a fost ceva amuzant. Vrem ca Bebo să fie în continuare un loc care să îi ajute pe oameni să comunice şi să fie amuzant de folosit”, a declarat Shaan Puri, directorul general al The Monkey Inferno.

NOU DIRECTOR Nici Apple nu stă degeaba şi l-a angajat pe Paul Deneve, fostul director general al casei de modă Yves St Laurent Group, care va prelua o funcţie de vicepreşedinte şi se va ocupa de proiecte speciale sub coordonarea CEO-ului Tim Cook. Paul Deneve a mai lucrat pentru Apple în Europa, în anii \'90. Apple deviază astfel de la tradiţia de a promova din interior. Compania este pe cale să-l angajeze şi pe Pete Distad, director executiv la serviciul de conţinut TV pe bază de abonament Hulu, care va contribui la achiziţia de conţinut pentru Apple TV. Datorită experienţei în industria modei de lux, Paul Deneve poate ajuta Apple să vândă produse la preţuri mari. Apple nu are încă un director executiv pentru reţeaua de magazine retail, funcţia fiind vacantă de anul trecut.