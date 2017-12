Gigi Becali a început munca la Academia „Gheorghe Hagi”

09:52:29 / 29 Aprilie 2014

garaje nedemolate cu spaga

alo primaria nu se sesizeaza nimeni ca in poarta 6 in spatele blocurilor fd14-fd15-fd16 au ramas nedemolate trei garaje in care nu se parcheaza decat o masina a lui agi ali remzi.ocupa 6 locuri de parcare degeaba in conditiile in care anul trecut sau demolat toate garajele din zona agi ali remzi se lauda ca a dat spaga ca sa nu le darame pe cele trei