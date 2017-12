Gigi Becali a primit interzis la FC Steaua

FC Steaua, echipa finanţată de Gigi Becali, a pierdut, miercuri, litigiul la Curtea de Apel cu Clubul Sportiv al Armatei şi nu mai are dreptul să folosească numele Steaua Bucureşti. Decizia nu este definitivă și va putea fi atacată la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. „În dosarul nr. 31705/3/2015 - Admite apelul. Schimbă sentinţa apelată în sensul că: Admite în parte acţiunea. Interzice pârâtei SC Fotbal Club Steaua Bucureşti SA să folosească fără consimţământul reclamantei semnele Steaua, Steaua Bucureşti sau a unor semne similare în activitatea comercială, inclusiv în cuprinsul denumirii comerciale şi în special în competiţiile sportive, pe documente, pe bilete de acces, pentru publicitate sub orice formă, în înscrierile în asociaţiile şi federaţiile sportive. Obligă pe pârâta ONRC la efectuarea radierii elementelor Steaua Bucureşti din cuprinsul denumirii comerciale a pârâtei SC Fotbal Steaua Bucureşti SA. Respinge cererea de acordare a daunelor cominatorii. Obligă pe intimata pârâtă SC Fotbal Club Steaua Bucureşti SA la plata cheltuielilor de judecată către apelanta-reclamantă efectuate în primă instanţă şi apel, în sumă de 450 lei. Cu recurs. Pronunţată în şedinţa publică”, a anunțat Curtea de Apel Bucureşti. Această decizie vine la 10 zile după ce CSA Steaua a anunțat că va înființa o echipă de fotbal la seniori, cu numele Steaua București, pe care o va înscrie în sezonul viitor al Ligii a 4-a, sub coordonarea lui Marius Lăcătuș.

Surprinzător, Gigi Becali a declarat că nu îl deranjează decizia luată de Curtea de Apel, care i-a interzis să mai folosească denumirea Steaua. Mai mult, a găsit și soluția, dezvăluind că numele pe care-l va folosi, dacă Înalta Curte va menţine decizia, va fi Fotbal Club Sportiv Becali. „Dacă sunt sănătos şi familia mea este sănătoasă, primesc liniştit toate lucrurile lumeşti. Ce credeţi, mi-a făcut mie vreun rău? Nu. A făcut rău României, a făcut rău suporterilor. Ce rău îmi face mie că schimb numele? În România, nu te ataşezi nimic. În România, e totul numai după ureche şi după vânt. Există o judecătoare la Curtea de Apel căreia i-am făcut eu plângere penală într-un schimb de terenuri. Ori au intervenit serviciile militare şi cu ei nu te pui, cu FBI, CIA. Mai avem recurs. Dacă e definitivă şi îmi spune că trebuie să-l schimb, îl schimb... FCSB. Adică Fotbal Club Sportiv Becali. Şi tot nu schimb marca. Nu mă afectează cu nimic, pentru că nu numele e problema mea. Pentru mine e şi o provocare ca să vedem noi dacă spiritul românesc este împotriva legii sau e cu adevărul, cu Becali. Atunci se va demonstra dragostea românilor pentru mine”, a declarat Becali.

Citește și:

Marius Lăcătuș va antrena noua echipă din Ghencea