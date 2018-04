Gigi Becali anunţă că se retrage din fotbal, după victoria lui Burleanu

După ce Răzvan Burleanu a câştigat alegerile şi va conduce Federaţia Română de Fotbal pentru încă patru ani, patronul FCSB, Gigi Becali, a anunţat că se va retrage din fotbal. Finanţatorul vicecampioanei a spus că în cursul zilei de joi va apărea şi comunicatul oficial prin care confirmă că a făcut un pas în spate.

”Nu mă mai implic, nu mai am niciun fel de tangenţă. Vasile Geambazi va lua cheile de la mine. Atât timp cât se întâmplă ce se întâmplă în fotbal, când e votat un om ca Burleanu, eu nu mai am de-a face. Am luat această hotărâre. Mâine (n.r joi) apare comunicatul. Clubul va trimite la Federaţie şi la Ligă hotărârea mea, ca să nu mai fiu considerat factor de decizie la Steaua. Asta am decis, după ce a ieşit Burleanu preşedinte. Dacă vreţi este şi un protest, dacă ne comandă fotbalul feminin şi futsalul… Nu mai vreau să mă pronunţ şi să fac păcate. Un lucru este clar. E clar că (nr. - Răzvan Burleanu) a avut sprijin şi de la dânşii (n.r. - SRI). Eu spun ce am citit. E clar că s-a folosit şi de funcţie”, a spus Becali, la Antena 3.

FCSB s-a numărat printre cluburile care l-au susţinut pe Lupescu.